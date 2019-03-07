Обнаружены древние сокровища цивилизации майя

Мексиканские археологи обнаружили около двухсот древних артефактов в хорошем состоянии, принадлежавшим древним майя. Среди находок — керамические сосуды для благовоний, контейнеры для измельчения пищи и кувшины. Об этом пишет The New York Times

Предметы были найдены в пещере Баламку («Пещера Бога Ягуара») под Чичен-Ица — древним городом майя на севере полуострова Юкатан . Баламку является частью сети водных пещер с сенотами — воронками, которые, согласно верованиям коренных американцев, являлись воротами в подземный мир, населенный сверхъестественными существами. Некоторые из артефактов изображали Тлалока, бога дождя и плодородия, которого под разными именами почитали разные культуры, включая майя, ацтеков, сапотеков и миштеков.

Вероятно, артефакты использовались для жертвоприношения и были вместилищами для пищи, включая мясо животных и семена, а также драгоценных камней, таких как нефрит. По словам археологов, последующие исследования помогут узнать больше о том, какую роль водные пещеры играли для жителей Чичен-Ица и как развивались взаимоотношения майя с другими цивилизациями Мезоамерики.

Ученые надеются, что им удастся найти подземный проход к Храму Кукулькана, расположенной менее чем в трех километрах от пещеры. Сооружение представляет собой многоступенчатую пирамиду высотой 24 метра, построенную в честь божества, являющегося аналогом ацтекского Кетцалькоатля. Известно, что на глубине 20 метров под основанием храма находится карстовое подземное озеро, куда ведет колодец внутри пирамиды.

Ранее, в феврале 2018 года, сообщалось о другой подобной находке. Ученые Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили около 200 древних артефактов и останков живых существ внутри Сак-Актун — самой крупной в мире подводной пещерной системы. Возраст некоторых окаменелостей достигал девять тысяч лет, а большая часть предметов принадлежала культуре майя.