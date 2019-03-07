Ученые нашли еще один способ размножения людей

По мнению ученых, репродуктивная функция женщин может быть реализована без участия сильного пола.

В случае, если мужское население полностью исчезнет, женщины смогут продолжить человеческий род с помощью партеногенетического размножения.

Оказалось, что мужская Y-хромосома — это маленькая часть женской X-хромосомы, от которой в процессе эволюции осталось лишь 10% генов. По мнению ученых, репродуктивная функция женщин может быть реализована без участия сильного пола, пишут «Известия»

Таким образом, в случае теоретического исчезновения мужчин женщины смогут рожать детей благодаря яйцеклеткам, которые не прошли редукционное деление в мейозе при формировании гаплоидных гамет. При этом рождаться будут только девочки.