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Ученые нашли еще один способ размножения людей 

ТК «Звезда» 1 час назад
По мнению ученых, репродуктивная функция женщин может быть реализована без участия сильного пола.
В случае, если мужское население полностью исчезнет, женщины смогут продолжить человеческий род с помощью партеногенетического размножения.
Оказалось, что мужская Y-хромосома — это маленькая часть женской X-хромосомы, от которой в процессе эволюции осталось лишь 10% генов. По мнению ученых, репродуктивная функция женщин может быть реализована без участия сильного пола, пишут «Известия».
Таким образом, в случае теоретического исчезновения мужчин женщины смогут рожать детей благодаря яйцеклеткам, которые не прошли редукционное деление в мейозе при формировании гаплоидных гамет. При этом рождаться будут только девочки.
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Наука , газета "Известия"
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