Искусство поможет обучению естественным наукам

Американские исследователи установили, что введение таких активностей, как рэп, танцы и рисование, в процесс обучения естественным наукам в школе поможет ученикам повысить успеваемость. Исследование опубликовано в журнале Mind, Brain, and Education.

«Наше исследование доказывает, что искусство абсолютно необходимо в школах. Я надеюсь, что полученные результаты помогут развеять опасения по поводу бесполезности творческого подхода в обучении», — говорит ведущий автор статьи, сотрудник университета Джона Хопкинса, Мариал Хардиман.

Когда речь заходит о процессе обучения, в первую очередь мы должны концентрироваться на вопросах памяти. В настоящее время наука делит память на 3 категории: сенсорная, кратковременная и долговременная. Первый приемный пункт новых знаний — сенсорная память. Здесь обрабатывается информация, поступающая от органов чувств. Следующий этап — память кратковременная, наиболее загруженная в течение дня. Запоминание происходит за 20-30 секунд, после чего происходит фильтрация: что-то забывается, что-то консолидирует в долговременное хранилище. В долговременной памяти материал может сохраняться от дня до десятилетий. Однако количество уровней обработки данных ограничено: информация, незадействованная долгое время оседает на дно. «Ватсон, поймите: человеческий мозг — это пустой чердак, куда можно набить все, что угодно».

В одном из экспериментов, который описывает этот обзор, команда ученых стремилась определить, оказывает ли интегрированная с творчеством учебная программа прямое воздействие на обучение в целом и запоминание материала учениками в частности. В исследовании приняли участие 350 учеников пятых классов из 6 школ Балтимора, штат Мэриленд. Студенты были случайным образом распределены в один из двух образовательных векторов: астрономия и физика или экология и химия.

Эксперимент состоял из двух сессий, каждая продолжительностью от трех до четырех недель, на которых ученики посещали и уроки искусства, и обычные уроки в равном количестве. Интеграция искусства в школьные занятия заключалась в чтения рэпа, рисования скетчей и создания коллажей. Обычные уроки включали в себя чтение параграфов и заполнение рабочих тетрадей.

Для анализа эффективности запоминания результаты тестирования спустя 10 недель сравнили с данными до и сразу после изучения материала. Примечательно, что 98% знаний сохранялись в долгосрочной перспективе. Исследователи объяснили этот феномен тем, что ученики продолжали распевать песни, которые они освоили на творческих занятиях, что позволяло научным фактам лучше укореняться в долгосрочной памяти.