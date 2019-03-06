Стал известен автор «Обнаженной Моны Лизы»

Французские эксперты установили, что «Обнаженная Мона Лиза» могла быть написана самим Леонардо да Винчи , а не одним из его учеников, как считалось раньше. На такой вывод специалистов навела леворукость автора, установленная в ходе микроскопического анализа изображения. Классик эпохи Возрождения, как известно, является самым известным художником-левшой в истории.

Результаты экспертизы, проведенной специалистами французского Лувра, где хранится большинство работ художника эпохи возрождения Леонардо да Винчи, показали, что авторство картины «Обнаженная Мона Лиза», которая находится в музее Конде с 1862 года, принадлежит ему самому, а не одному из учеников мастера, как предполагалось раньше. Куратор парижского музея Матье Делдик высоко оценил вероятность того, что изображение принадлежит руке да Винчи, назвав его «работой восхитительного качества, сделанной великим художником». Именно он выступил инициатором проверки авторства картины, которой на протяжении месяцев занимались французские историки, а также сотрудники центра исследований и реставрации музеев, расположенного под Лувром.

По словам куратора музея, рисунок «почти точно» был сделан в качестве подготовки к работе над картиной. В частности, он отметил почти идентичное положение рук и головы в сравнении с самой «Джокондой», выставленной в Лувре.

В ходе исследований на микроскопическом уровне специалисты выявили, что автор «Обнаженной Моны Лизы» начал свою работу в левом верхнем углу холста и завершил в правом нижнем, что указывает на его леворукость. Сам да Винчи считается самым известным художником-левшой в истории.

Ранее эксперты Лувра по реставрации подтверждали, что изображение было сделано при жизни художника, однако тот факт, что штриховка рядом с головой модели была выполнена правшой, помешала им сделать вывод об авторстве да Винчи. После детального изучения всех остальных элементов специалисты пришли к выводу, что почти все они были выполнены левой рукой, подчеркнул Делдик. Однако куратор все же призвал художественное сообщество проявить предусмотрительность перед тем, как однозначно приписать рисунок руке мастера.

Он отметил, что эксперты Лувра хотят подойти к вопросу серьезно и с научной точки зрения. Несмотря на качество изображения, заметное невооруженным взглядом и подтвержденное специальной техникой, эксперты не могут быть «абсолютно уверены» в том, что оно было сделано да Винчи. Он добавил, что авторство «Обнаженной Моны Лизы» может быть никогда не установлено со 100-процентной точностью.

Ожидается, что изображение будет представлено широкой публике на специальной выставке в Шантильи, которая будет приурочена к 500-й годовщине смерти художника.

Наследие да Винчи продолжает вызывать споры среди его потомков по сей день. Так, в прошлом году американские ученые выступили с двумя версиями того, почему улыбка Моны Лизы с оригинальной картины так приковывает к себе внимание людей. По версии экспертов университета в Сан-Диего, интерпретация эмоции, которую испытывает натурщица, зависит от предыдущего зрительного опыта смотрящего. Чтобы прийти к такому выводу, был поставлен эксперимент на нескольких десятках добровольцах. Одним из них перед просмотром картины показывали изображения с ярко выраженными негативными эмоциями, другим — с позитивными. В результате — нейтральные черты самой Моны Лизы люди из разных групп трактовали по-разному.

Совсем другое объяснение загадочной улыбке дали эксперты Гарвардского клинического и междисциплинарного центра и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. По их мнению, позировавшая да Винчи женщина была больна гипотериозом, при котором слабость лицевых мышц и некоторые моторные нарушения могут привести к появлению легкой полуулыбки на лице.

В доказательство своей версии ученые обратили внимание на припухшие кисти рук натурщицы, желтоватый оттенок кожи, отсутствие бровей и ресниц, а также не очень густые волосы. Еще одним аргументом в пользу новой версии стало то, что портрет Лизы Герардини был заказан после того, как она родила сына, так как беременность может стать причиной недостатка гормонов щитовидной железы.

В 2015 году французский ученый Паскаль Котт выступил с заявлением о том, что под «Джокондой» им был обнаружен другой портрет. Изображенная на нем женщина не улыбалась и не была похожа на Мону Лизу. Часть исследователей предположила, что да Винчи написал свое известнейшее произведение поверх портрета Герардини, однако эксперты из Оксфорда назвали подобные выводы «несостоятельными».