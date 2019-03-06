В Великобритании ребенок нашел зуб мамонта, жившего сорок тысяч лет назад

Восьмилетний археолог-любитель по имени Себастьян сделал редкое открытие во время прогулки с друзьями по пляжу Чармут, сообщает Daily Mail.

Найденный зуб мамонта размером с ладонь сохранился не очень хорошо, но ребенок сразу понял, что именно отыскал.

По словам ученых, зуб принадлежал шерстистому мамонту, который жил 40 000 лет назад во время ледникового периода, а не юрского, что и делает находку редкостью.