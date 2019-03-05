Ученые проверили постулат теории Дарвина на вшах 

Вши помогли ученым доказать, что теория Дарвина правильно описывает возникновение новых видов. Об этом сообщил журнал Ecology Letters.
«Наши коллеги давно пытались связать микро— и макроэволюцию, изменения в облике и поведении одного вида и формирование новых единиц. Нам впервые удалось это сделать. Просто посмотрите на столь разную окраску тела вшей, которых мы вырастили за четыре года. С точки зрения эволюции это меньше мгновения», — сказал Дэниел Клейтон из университета Юты в Солт-Лейк-Сити.
Он отметил, что одним из наиболее ярких примеров эволюции по Дарвину считается история галапагосских вьюрков — небольших птиц из семейства воробьиных. Они произошли от одного предка, однако впоследствии их облик, размеры клюва поменялись при приспособлении к новым экологическим нишам.
Так, вьюрки, которые стали питаться кровью других животных, приобрели острый и тонкий клюв, а их «кузены», поедающие семена растений и мякоть кактусов, получили от эволюции очень толстый и прочный клюв. Дарвин называл этот процесс «дивергенцией», а современные эволюционисты окрестили его «адаптивной радиацией». Это — главный механизм образования новых видов животных в природе. В последнее время ряд ученых выразили сомнения в этом, проследив за жизнью нескольких сотен родственных видов певчих птиц.
Дэниел Клейтон вместе с группой исследователей проверили теорию на практике, создав своеобразный аналог Галапагосских островов в своей лаборатории и «заселив» их двумя представителями животного мира — голубями разных пород и вшами вида Columbicola columbae. Колонии птиц были изолированы друг от друга и отличались лишь окраской. Это вынуждало насекомых приспосабливаться к обитанию в оперении определенных цветов.
Вши, чей цвет не соответствовал окраске птиц, быстро становились их жертвами и погибали, не оставив потомства. В итоге вши быстро приспособились к жизни в новых условиях и приобрели маскировочную окраску, соответствующую цвету перьев тех голубей, вместе с которыми они жили.
Исследователи создали еще несколько «островов», где птиц лишили возможности очищать свое оперение при помощи специальных «колец-намордников». В конце этого эксперимента вши походили уже не Columbicola columbae, а на вшей из других родов и видов, которые паразитируют на птицах нетипичных для диких голубей цветов, таких как черный и белый.