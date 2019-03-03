Эликсир бессмертия нашли учёные в китайской гробнице 

Китайские археологи в ходе раскопок древнего захоронения в районе города Лоян в центральной части страны нашли кувшин с жидкостью, которая в давние времена считалась эликсиром бессмертия. Сосуд сохранил для потомков почти 3,5 л напитка.
Лабораторные исследования показали, что главными ингредиентами эликсира являются нитрат калия (калийная селитра) и алунит (галунный камень). В Древнем Китае верили, что эта смесь способна продлевать жизнь человека на бесконечно долгие годы, сообщает агентство Хіnһuа.
Возраст находки учёные определили как 202 год до н. е. — 8 год н. е. Это были времена династии Западная Хань.
Руководитель института объектов культурного наследия и археологии Лояна Ши Цзячжен, отметил, что хотя об эликсире бессмертия известно давно, нашли его впервые.
«Эта находка имеет большое значение для изучения древних методик, с помощью которых люди пытались достичь бессмертия», — заметил Цзячжен.
По его словам, теперь, имея на руках зелье, специалисты смогут решить ряд научных проблем, касающихся хронологии и эволюции китайской цивилизации.
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