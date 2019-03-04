Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае обнаружили древний «эликсир бессмертия» 

РИА Новости + ещё 13 2 часа назад
Фото: кадр из сериала
Археологи нашли в провинции Хэнань в центральной части Китая бронзовый кувшин с жидкостью, считавшейся во времена династии Западная Хань (202 год до н.э — 8 год н.э.) "эликсиром бессмертия". Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
Сосуд с 3,5 литра жидкости извлекли из гробницы дворянской семьи в городе Лоян. У находки был "алкогольный аромат", и археологи посчитали, что перед ними спиртное. Лабораторная экспертиза показала, что напиток содержит нитрат калия и алунита. В древних даосских текстах эти вещества упоминаются в качестве ингредиентов для "живительного зелья", отмечают ученые.
В гробнице площадью около 210 квадратных метров исследователи также нашли изделия из нефрита и меди.
Специалисты пока не знают, кем был при жизни человек, захороненный в этой могиле, однако обнаруженные артефакты считаются атрибутами представителя древнекитайской знати.
Последние новости
Украина пообещала РФ не повторять "Норд" — в обмен на право ловить рыбу Кремль отреагировал на идею США раскрыть доходы Путина В воздушном бою Индии и Пакистана встретились Су-30 и F-16
Комментарии3
Наука , Наука и техника , Китай
Читайте также
Видео
В Антарктиде нашли вмерзший в лед корабль пришельцев
Наука и техника
Кадыров напомнил Кремлю о своей незаменимости
Политика
Опасное сближение самолетов сняли на видео
Происшествия
Россияне ответили чиновнику на «скотобазу»
Общество
Пока вы спали: Киев готовится к повальной «украинизации»
Общество
Работал на КГБ? Кого опасались дятловцы
Происшествия Статьи
Россия приступает к спасению Венесуэлы
Политика Статьи
Расстрел российского топ-менеджера попал на видео
Происшествия Криминал
В Ярославле загорелся туристический автобус
Пожары Происшествия
НАСА показало стыковку Crew Dragon с МКС
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение