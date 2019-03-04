В Китае обнаружили древний «эликсир бессмертия»

"Elixir of immortality" found in central China's ancient tomb https://t.co/h91PhQnpFy pic.twitter.com/gGEp0gyVcR— CGTN (@CGTNOfficial) 2 марта 2019 г. Археологи нашли в провинции Хэнань в центральной части Китая бронзовый кувшин с жидкостью, считавшейся во времена династии Западная Хань (202 год до н.э — 8 год н.э.) "эликсиром бессмертия". Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Сосуд с 3,5 литра жидкости извлекли из гробницы дворянской семьи в городе Лоян. У находки был "алкогольный аромат", и археологи посчитали, что перед ними спиртное. Лабораторная экспертиза показала, что напиток содержит нитрат калия и алунита. В древних даосских текстах эти вещества упоминаются в качестве ингредиентов для "живительного зелья", отмечают ученые.

В гробнице площадью около 210 квадратных метров исследователи также нашли изделия из нефрита и меди.

Специалисты пока не знают, кем был при жизни человек, захороненный в этой могиле, однако обнаруженные артефакты считаются атрибутами представителя древнекитайской знати.