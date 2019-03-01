Найден белый карлик, покрасневший от старости

Его возраст может составить многие миллиарды лет, и все это время его звезда-партнер высасывала из него вещество

Астрономы из Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, совместно с коллегами из Испании Мексики , обнаружили в пульсаре — двойной системе из нейтронной звезды и второго крупного тела — второй компонент, и это самый холодный белый карлик изо всех, известных в подобных системах на настоящий момент. Он определенно старше Солнечной системы. Это достаточно редкая находка, поскольку длительное существование белых карликов в системах нейтронных звезд считается умеренно вероятным событием — ведь нейтронные звезды в них постоянно пожирают вещество своего партнера. Соответствующая статья принята к публикации в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а с её текстом можно ознакомиться на сервере препринтов Корнелльского университета.

Исследователи наблюдали миллисекундный пульсар J0740+6620 с помощью Большого Канарского телескопа. Миллисекундным пульсаром называют источник электромагнитного излучения с периодом повторяемости сигнала от 1 до 10 миллисекунд. Это очень необычные объекты, состоящие из нейтронной звезды и второго крупного тела — как правило, звезды-компаньона. Считается, что миллисекундные пульсары не могут быть одиночными телами, поскольку чтобы стать миллисекундными им надо получить большую «раскрутку». Дело в том, что миллисекундная периодичность излучения от нейтронной звезды указывает на то, что она вращается вокруг своей оси за миллисекунды.

Поскольку речь идет об объекте диаметром в десятки километров, то такая невероятно высокая скорость вращения сама по себе у него появиться не может. Чтобы выйти на такую скорость, ее нейтронная звезда пожирает вещество из аккреционного диска — кольца из пыли и газа, который такая нейтронная звезда вытягивает из соседней звезды. Газ и пыль, падая на нейтронную звезду, отдадут ей свою кинетическую энергию и ускоряют ее вращение, делая её в итоге миллисекундным, сверхбыстровращающимся телом. Однако второй компонент системы, звезда или белый карлик не может быть источником вещества вечно — со временем оно в ней кончится.

Тем интереснее результат новой работы. Ее авторам удалось зафиксировать у пульсара J0740+6620 излучение второго компонента системы — белого карлика с температурой атмосферы не выше 3500 кельвинов. Судя по всему, атмосфера карлика состоит не из водорода (как у большинства белых карликов), а в основном из гелия. Это может означать, что внешние водородные слои этого объекта уже были «сожраны» соседней нейтронной звездой.

Следует отметить, что температуру наружных слоев в 3 500 кельвинов обычно имеют так называемые красные карлики — звезды типа Проксимы Центавра, ближайшей к нам иной звезды. Белые карлики в теории могут иметь такой цвет, только если они исключительно древние, потеряли очень много энергии из-за остывания и поэтому охладились так, что излучают уже не белый, а красноватый свет. По оценкам авторов новой работы, возраст новооткрытого «белого» карлика от 5 до 8,5 миллиардов лет. Это очень почтенный возраст даже для обычной звездной системы — скажем, Солнечная система имеет возраст в 4,5 миллиарда лет. Но для белого карлика, из которого его партнер по системе постоянно тянет вещество, это возраст исключительно солидный. Судя по всему, это самый древний из белых карликов, вообще когда-либо найденный в системе миллисекундного пульсара. Открытие, таким образом, демонстрирует то, что такие системы со сверхбыстровращающимися нейтронными звездами, могут быть весьма долгоживущими. Ранее в ряде работ предсказывалась возможность существования жизни на планетах у нейтронных звезд.