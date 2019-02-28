Алгоритм учится расшифровывать писк грызунов

Американские биологи разработали программу DeepSqueak, которая способна понять писк крыс и мышей. Об алгоритме рассказывает издание The Verge.

Крысы и мыши — ценнейшие лабораторные животные. Изучение этих грызунов помогло ученым завоевать более 70 Нобелевских премий. Но эксперименты с ними останутся неполными, пока мы не сможем понять их поведение, ключ к разгадке которого часто лежит в издаваемых звуках.

К примеру, отказ от подслащенной воды может объясняться как страхом животного, так и тем, что его отвлекает что-то приятное, или отсутствием чувства голода. Крысы особенно общительны и умны, но коммуницируют в ультразвуковом диапазоне, и человеческое ухо не приспособлено к расшифровке таких сигналов. Чтобы рассортировать и обработать их, требуется замедлять каждый звук в десятки раз, что отнимает огромное количество времени.

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета создали программу DeepSqueak («Глубокий писк»), использующую технологии глубокого обучения, чтобы избавиться от необходимости делать это вручную. Программа уже умеет различать голоса крыс и мышиных и сортировать их писки по сходству. Как и при обучении человеческим языкам и машинному переводу, нейросеть составляет 3D-карту мышиных «слов», предположительно близких друг к другу.

Программа может предсказывать, какие писки чаще сочетаются друг с другом. С ее помощью ученые пытаются обнаружить законы построения звуковых сигналов мышей и крыс — подобие синтаксиса в человеческой речи. Но, как и при работе с человеческим языком, она пока не позволяет понять истинный смысл каждого писка, хотя биологи уже предположили, что порядок писков во «фразах» грызунов не случайный. В дальнейшем они надеются разобраться и в значении мышиного и крысиного писков.