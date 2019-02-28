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Историк нашел следы тысяч выживших граждан Помпеи 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Steven Tuck / Miami University in Oxford
Профессор из Университета Майами в Оксфорде (штат Огайо, США) Стивен Так установил места, в которые отправились беженцы из разрушенного извержением вулкана древнеримского города Помпеи.
Исследование готовится к публикации в журнале Analecta Romana, а предварительно о нем рассказывает журнал Live Science. Стивен Так уверяет, что при извержении Везувия в 79 году нашей эры спастись удалось тысячам жителей Помпеи и Геркуланума.
Считается, что извержение убило примерно две тысячи человек. Бытует мнение, что это было почти все население. Стивен Так много лет искал следы спасшихся. Он изучил не только исторические письменные источники, но и артефакты, и древние сооружения в разных частях Европы. Ведь беженцы не могли вернуться в свои засыпанные пеплом дома.
Ученый исходил из того, что в древнем мире люди не могли уйти далеко. В ходе поисков большинство следов спасшихся жителей Помпеи он обнаружил на южном побережье Италии. Беженцы переселились в общины Комо, Неаполя, Остии и Путеоли.
Исследователь также создал базу данных фамилий, отличных от имен жителей Помпеи и Геркуланума. А затем искал нетипичные фамилии на древних надгробиях. Кроме того, он искал свидетельства поклонения Вулкану и Венере Помпейской.
Ученый пришел к выводу, что до катастрофы в городах Помпеи и Геркулануме проживало от 15 до 20 тысяч человек. Один из выживших, человек по имени Корнелиус Фускус, погиб в ходе военной кампании на территории современной Румынии. Его имя было найдено на надгробной плите.
В другом случае семья Сульпиция из Помпеи переселилась в Комо. О этом свидетельствуют исторические документы, которые подробно описывают их бегство из города.
"За пределами Помпеи археологи обнаружили ящик, похожий на современный сейф, полный финансовых отчетов, — говорит Стивен Так. — Он находился на обочине дороги, скрытой пеплом. Очевидно, кто-то прихватил его с собой, но вынужден был бросить примерно в полутора километрах от города".
Кроме того, Так нашел доказательства переселения большого количества женщин и освобожденных рабов. Многие беженцы после переезда даже связали себя узами брака.
Одна из таких женщин, Веттиа Сабина, была похоронена в семейной гробнице в Неаполе. Надпись на ней выполнена на диалекте, характерном для Помпеи.
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Наука , Наука и техника , Майами , США
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