Историк нашел следы тысяч выживших граждан Помпеи

Профессор из Университета Майами в Оксфорде (штат Огайо, США ) Стивен Так установил места, в которые отправились беженцы из разрушенного извержением вулкана древнеримского города Помпеи.

Исследование готовится к публикации в журнале Analecta Romana, а предварительно о нем рассказывает журнал Live Science. Стивен Так уверяет, что при извержении Везувия в 79 году нашей эры спастись удалось тысячам жителей Помпеи и Геркуланума.

Считается, что извержение убило примерно две тысячи человек. Бытует мнение, что это было почти все население. Стивен Так много лет искал следы спасшихся. Он изучил не только исторические письменные источники, но и артефакты, и древние сооружения в разных частях Европы. Ведь беженцы не могли вернуться в свои засыпанные пеплом дома.

Ученый исходил из того, что в древнем мире люди не могли уйти далеко. В ходе поисков большинство следов спасшихся жителей Помпеи он обнаружил на южном побережье Италии. Беженцы переселились в общины Комо, Неаполя, Остии и Путеоли.

Исследователь также создал базу данных фамилий, отличных от имен жителей Помпеи и Геркуланума. А затем искал нетипичные фамилии на древних надгробиях. Кроме того, он искал свидетельства поклонения Вулкану и Венере Помпейской.

Ученый пришел к выводу, что до катастрофы в городах Помпеи и Геркулануме проживало от 15 до 20 тысяч человек. Один из выживших, человек по имени Корнелиус Фускус, погиб в ходе военной кампании на территории современной Румынии. Его имя было найдено на надгробной плите.

В другом случае семья Сульпиция из Помпеи переселилась в Комо. О этом свидетельствуют исторические документы, которые подробно описывают их бегство из города.

"За пределами Помпеи археологи обнаружили ящик, похожий на современный сейф, полный финансовых отчетов, — говорит Стивен Так. — Он находился на обочине дороги, скрытой пеплом. Очевидно, кто-то прихватил его с собой, но вынужден был бросить примерно в полутора километрах от города".

Кроме того, Так нашел доказательства переселения большого количества женщин и освобожденных рабов. Многие беженцы после переезда даже связали себя узами брака.

Одна из таких женщин, Веттиа Сабина, была похоронена в семейной гробнице в Неаполе. Надпись на ней выполнена на диалекте, характерном для Помпеи.