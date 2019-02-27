Как извержения вулканов повлияли на климат Земли

Современные ученые считают, что вулканическая активность может затормозить процесс глобального потепления на Земле. Исследователи предположили, что резкое похолодание в летний период, которое время от времени происходило на нашей планете в разные периоды существования человечества, связано с извержением вулканов. К таким неожиданным выводам климатологи пришли после изучения ледников Гренландии и Антарктики, там, в толще льда, были обнаружены следы пыльцы растений и частицы вулканического пепла. Самой известной катастрофой за всю историю является извержение Везувия в 79 году нашей эры, в результате чего были разрушены Помпеи. Во время катаклизма погибло много людей, выжившие лишились крова и всего имущества, им приходилось заново обустраиваться на новом месте.