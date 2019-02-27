У шимпанзе нашли развитую цивилизацию

Международная группа ученых из Германии Польши обнаружили богатую материальную культуру у швейнфуртовского шимпанзе (Pan troglodytes schweinfurthii), обитающего в северной части Демократической Республики Конго . Исследователи нашли различные артефакты и инструменты, изготовленные обезьянами и предназначенные для добычи пищи. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты в течение 12 лет изучали поведение у представителей популяции шимпанзе, занимающей территорию площадью 50 тысяч квадратных километров. Они задокументировали все найденные на 20 участках примитивные инструменты, применяемые обезьянами, а также собрали данные о местах отходов жизнедеятельности, остатков пищи и гнезд.

Исследователи обнаружили новые типы артефактов, включая длинные палочки для сбора кочевых муравьев из рода Dorylus, тонкие короткие палочки для добычи муравьев-понеринов и прочные — для извлечения пчел мелипонинов, у которых отсутствует жало, из гнезд в стволах деревьев и в почве. Кроме того, была выявлена ранее не наблюдавшиеся методы обработки пищи, заключающиеся в растирании о твердый субстрат кусков термитников, улиток и черепах.