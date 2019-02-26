Загадочное тёмное пятно: что учёные увидели на снимке поверхности астероида Рюгу

Японская межпланетная станция Hayabusa2 прислала снимки, сделанные спустя минуту после взлёта корабля с поверхности астероида Рюгу, а также с высоты 20 км над космическим объектом. На изображении учёные увидели загадочное тёмное пятно неизвестного происхождения. Сейчас исследователи выясняют его природу.

Японская межпланетная станция Hayabusa2 прислала снимок, сделанный спустя минуту после взлёта с поверхности астероида Рюгу. В тот момент зонд находился на расстоянии около 25 м от того места, где ему предстояло собрать образцы грунта. На изображении учёные увидели загадочное тёмное пятно, природа которого пока неясна.

Сблизившись с поверхностью Рюгу, космический аппарат выстрелил по ней пятиграммовой танталовой пулей, скорость которой составила 300 м/с. С помощью специального устройства зонд собрал поднявшуюся пыль и мелкие обломки породы. После этого Hayabusa2 вернулся на рабочую орбиту. С высоты 20 км над поверхностью астероида станция сделала ещё одно фото.

«Участок ниже тени, отбрасываемой космическим аппаратом, выделяется своим цветом. Возможно, он изменился после того, как аппарат совершил посадку, но точная причина пока не известна. Возможно, этот след оставили двигатели, вызвавшие своей работой подъём частиц с поверхности астероида, а может — попадание снаряда (которым аппарат по нему выстрелил)», — сообщается в пресс-релизе Японского агентства аэрокосмических исследований.

Учёные продолжат выяснять природу тёмного пятна.

Астероид Рюгу диаметром около 900 м удалён от Земли на 3,2 млрд км. Станция Hayabusa2, предназначенная для исследования этого объекта, была запущена в декабре 2014 года. В конце июня 2018 года зонд вышел на орбиту Рюгу. Научная программа космического аппарата рассчитана на полтора года. За это время Hayabusa2 должен собрать образцы грунта из трёх разных мест на поверхности астероида, а также исследовать Рюгу с орбиты. К 2020 году станция доставит отобранные пробы на Землю.