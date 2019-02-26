Глобальное потепление может сгубить озеро Байкал

Ученые Иркутского лимнологического института СО РАН предположили, что одной из значимых причин ухудшения экологической обстановки в береговой зоне озера Байкал является глобальное потепление. Вместе с повышением среднегодовой температуры уменьшается количество осадков, ослабевают ветры и поднимается температура приповерхностного слоя воды.

Основанием для таких выводов стали результаты анализа гидрологических и метеорологических наблюдений за многие годы: в бассейне озера находится пятнадцать станций Росгидромета . Оценивались температура воздуха на высоте от двух до двенадцати метров, скорость ветра, температура прибрежной воды в поверхностном слое, количество атмосферных осадков и прямая солнечная радиация.

Среднегодовая температура воздуха поднималась на 0,34 градуса Цельсия за десять лет. За последний век продолжительность ледостава сократилась на 18 дней. За период с 1991 по 2015 годы средняя скорость ветра снизилась на 12,5%, а количество осадков уменьшилось на 5 мм. В результате разражаются вспышки цветения воды, вызванные интенсивным размножением цианобактерий, мелководья зарастают, а также вымирает один из главных фильтраторов озера — байкальская губка.

Ветер помогает перемешиванию приповерхностных слоев воды, что сдерживает рост различной мелководной растительности и размножение фитопланктона. Из-за ослабевания этого процесса, прибрежная зона зарастает, а затем в период штормов значительная часть этой биомассы выбрасывается на берег. Там она долгое время гниет и постепенно загрязняет воды продуктами разложения.

Помимо глобальных климатических изменений, значительный негативный эффект на экологию Байкала оказывает антропогенный фактор. Например, в последние десятилетия увеличился приток туристов, но инфраструктура не была создана в должном объеме. Урон наносит не только бытовой мусор, но и продукты жизнедеятельности — во многом из-за этого уменьшается популяция байкальской губки.