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В России создан уникальный робот-хирург 

Национальная Служба Новостей + ещё 2 1 час назад
Фото: Известия
Ученые Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова совместно с Московским государственным технологическим университетом «Станкин» создали уникальный оперирующий робот, который умеет выполнять сложные медицинские манипуляции в автоматическом режиме. То есть участие человека-хирурга не понадобится. Эксперты приводят аналогию с транспортным беспилотником.
Как пишут «Известия», робот поступит в отечественные больницы в ближайшие годы в минимальной комплектации.
Добавим, знаменитый хирургический робот da Vinci стоит порядка $2 млн При этом стоимость российской разработки будет в разы меньше цены.
Ранее журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН отреагировал на сообщение, что робото-отель решил заменить часть сотрудников живыми людьми.
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Наука , Наука и техника , Илья Легостаев , газета "Известия"
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