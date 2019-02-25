В России создан уникальный робот-хирург 

Ученые Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова совместно с Московским государственным технологическим университетом «Станкин» создали уникальный оперирующий робот, который умеет выполнять сложные медицинские манипуляции в автоматическом режиме. То есть участие человека-хирурга не понадобится. Эксперты приводят аналогию с транспортным беспилотником.
Как пишут «Известия», робот поступит в отечественные больницы в ближайшие годы в минимальной комплектации.
Добавим, знаменитый хирургический робот da Vinci стоит порядка $2 млн При этом стоимость российской разработки будет в разы меньше цены.
Ранее журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН отреагировал на сообщение, что робото-отель решил заменить часть сотрудников живыми людьми.