В России создан уникальный робот-хирург

Ученые Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова совместно с Московским государственным технологическим университетом «Станкин» создали уникальный оперирующий робот, который умеет выполнять сложные медицинские манипуляции в автоматическом режиме. То есть участие человека-хирурга не понадобится. Эксперты приводят аналогию с транспортным беспилотником.

Как пишут «Известия» , робот поступит в отечественные больницы в ближайшие годы в минимальной комплектации.

Добавим, знаменитый хирургический робот da Vinci стоит порядка $2 млн При этом стоимость российской разработки будет в разы меньше цены.