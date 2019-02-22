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Загадочное существо с человеческими зубами обнаружили среди поля в Аргентине 

Lenta.ru 17 минут назад
Фото: CEN / @majuliaa
В Аргентине женщина обнаружила тело странного существа среди рисового поля и испугалась. Как сообщает Daily Mail, вероятно, это лепидосирен или американский чешуйчатник.
Мария Хулия Кандотти (Maria Julia Candotti) наткнулась на существо неподалеку от города Сан-Хавьер, провинция Санта-Фе. Женщина утверждает, что уже не первый раз видит нечто, похожее на угря, но с «морщинистой кожей и человеческими зубами».
«Этот красавец проплыл вниз по реке и оказался на рисовом поле. Мы не знаем, что это, но мы нашли еще одного такого… Будьте осторожны!» — написала Кандотти в своих социальных сетях.
Комментаторы назвали находку «отвратительной и пугающей».
CEN / @majuliaa
Пабло Скаработти (Pablo Scarabotti), ученый из национального института озероведения, опознал находку. Он считает, что это лепидосирен — единственный представитель надотряда двоякодышащий рыб в Новом свете. Это существо может дышать и через легкие, и через жабры. Обычно оно живет в стоячих водоемах.
«Они строят маленькие пещеры в грязи, и создают там нечто вроде кокона, где они могут жить два-три года, не выбираясь на поверхность», — прокомментировал озеровед.
Он также объяснил, что большие зубы нужны рыбе, чтобы ломать панцири крабов и улиток.
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Наука , Наука и техника , Daily Mail , Аргентина , Сан-Хавьер
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