Жительница Аргентины нашла странное существо с человеческими зубами

Жительница Аргентины Мария Джулия Кандотти обнаружила на рисовом поле в провинции Санта-Фе непонятное существо с зубами, похожими на человеческие. Фото она разместила в своем Facebook.

Она написала, что это существо похоже на угря, но это не первый "монстр", которого она встретила в этой местности.

"Это существо попало в насос, который качает воду из реки для полива риса. Мы не знаем, что это такое. И это не первое найденное нами такое существо. Будьте осторожны!", — написала жительница Аргентины.

Как пишет издание Daily Mail со ссылкой на экспертов, найденным существом может быть американская грязевая рыба или лепидосирен — представитель двоякодышащих рыб. Эти животные способны дышать и воде и на суше, но обычно водятся в болотах.