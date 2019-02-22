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Самую большую пчелу в мире искали 38 лет и нашли 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Natural History Museum London UK / Diomedia
Ученые из Австралии и Северной Америки отыскали в Индонезии гигантскую пчелу Уоллеса (Megachile pluto). В последний раз этих насекомых видели 38 лет назад, пишет издание The Guardian.
Живую самку длиной четыре сантиметра нашли внутри термитника, построенного на дереве на высоте двух метров от земли. «Видеть своими глазами, какая она большая и красивая, слышать шум ее огромных крыльев, когда она летела мимо моей головы, — это просто невероятно», — говорит фотограф Клэй Болт (Clay Bolt), первым сфотографировавший гиганта.
В 1859 году натуралист Альфред Уоллес стал первым ученым, описавшим гигантскую пчелу. Он назвал ее «крупным, черным насекомым, напоминающим осу, с огромными челюстями, как у жука-оленя».
Пчела долгое время считалась вымершей, однако в 1981 году на острове Бачан обнаружили шесть гнезд с живыми насекомыми. Находку совершил американский энтомолог Адам Мессер. С тех пор гигантских пчел Уоллеса больше не видели.
Megachile pluto считаются самыми крупными пчелами в мире. Длина их тела может достигать четырех сантиметров, размах крыльев превышает шесть сантиметров. При помощи огромных челюстей они собирают смолу и строят из нее гнезда внутри термитников.
20 февраля сообщалось, что на Галапагосских островах нашли гигантскую черепаху, которую считали вымершей. До сих пор единственным подтверждением существования вида Chelonoidis phantasticus были наблюдения, сделанные экспедицией Калифорнийской академии наук в 1906 году.
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Наука , Наука и техника , РАН , Австралия , Индонезия
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