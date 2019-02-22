Ученые назвали дату конца света

Человечество может погибнуть из за столкновения Земли с тем или иным космическим телом, в результате природных или техногенных катастроф. Это не фантазии СМИ и голливудских сценаристов, а прогнозы ученых. Сколько нам осталось — в материале РИА Новости

2036

В октябре 2007 года жители деревни в Пензенской области скрылись в пещере, ожидая конца света. По их мнению, в мае 2008 года Земля должна была погибнуть из-за столкновения с кометой. Поскольку космической катастрофы не случилось, пензенские затворники постепенно покинули убежище.

Учение о конце света есть в разных религиях. В христианстве Армагеддон предрекали в 1000-м году и 2000-м. В календаре майя светопреставление выпало на 2012-й.

Угрозу ожидали с неба. В наши дни астрономы открыли все более-менее крупные космические объекты, способные приблизиться к Земле на опасное расстояние. Точность вычисления траектории всегда ограничена, поэтому столкновение в некоторых случаях не исключается.

Больше всего ученых тревожит астероид Апофис. Он вернется в 2029 году и 13 апреля пройдет всего в 38 тысячах километров от центра Земли. Есть очень маленькая вероятность, что он угодит в шестисотметровую опасную зону, где гравитационное поле планеты изменит его траекторию. Тогда при следующем возвращении в 2036-м Апофис нас заденет.

Как вычислили в Институте прикладной математики имени М. В. Келдыша и МГТУ имени Н. Э. Баумана, в зону риска при столкновении с Апофисом в 2036 году попадают российский Дальний Восток, страны Центральной Америки и Западная Африка.

2026

Более полувека назад американский математик Хайнц фон Ферстер с коллегами опубликовал статью в Science с точной датой светопреставления — 13 ноября 2026 года. В этот день численность населения Земли перестанет расти по экспоненте и устремится к бесконечности.

Ферстер использовал в вычислениях два параметра, определяющие судьбу любой популяции живых существ, — фертильность и продолжительность жизни. В 1975-м немецкий астрофизик Себастьян фон Хорнер учел и другие параметры, связанные с человеческой деятельностью, и предположил, что Судный день наступит где-то между 2020 и 2050 годом. В этот период население Земли настолько увеличится, что не сможет себя прокормить, из-за промышленных выбросов в атмосферу планета нагреется до неприемлемых для жизни значений.

Американские ученые подставили в формулы фон Хорнера новые значения, изменившиеся за три десятилетия. Оказалось, что если конец света и случится, то не ранее 2300-2400 годов — из-за глобального потепления и перегрева планеты за счет человеческой деятельности.

XXI век

В 1972 году Римский клуб — неформальное объединение интеллектуалов, ученых, футурологов — представил доклад о пределах развития цивилизации. Авторы проанализировали рост населения, индустрии, потребления невозобновляемых ресурсов, ухудшение экологии и пришли к выводу, что в XXI веке велика вероятность коллапса. Однако его можно избежать, если изменить поведение, политику и технологическое развитие.

В начале 1980-х сразу несколько математиков сообщили, что, зная время существования человечества, можно предсказать его будущее. Это называют теоремой о конце света (Doomsday argument).

Математики исходят из того, что если мы решим случайно понаблюдать за каким-то процессом, то, скорее всего, сделаем это где-то в середине, а не в начале или конце этого процесса. Получается, что наша цивилизация находится на половине своего пути и в запасе есть еще несколько столетий или тысячелетий. Футуролог Алексей Турчин в книге "Структура глобальной катастрофы" приводит разные подходы к вычислению даты Судного дня, и большинство указывает на то, что конец света с высокой вероятностью наступит в XXI веке.