Гигантское чудище: самую большую пчелу в мире нашли в Индонезии

Впервые насекомое описали в 1858 году, вторично обнаружили в 1981 году, сейчас ее нашли в третий раз.

Пчела размером с большой палец взрослого человека была обнаружена на севере Молуккских островов в Индонезии . Гигантская пчела Уоллеса (Megachile pluto), которую в течение 38 лет считали вымершей, является самой крупной в природе.

Биологи обнаружили насекомое в термитнике на дереве, сфотографировали его и забрали для изучения, пишет BBC

Впервые эту пчелу в 1858 году описал британский натуралист и исследователь Альфред Уоллес, в честь которого ее и называют. Вторично ее нашли только в 1981 году, и, теперь в третий раз.

Гиганская пчела Уоллеса относится к вымирающему виду. Самки этих насекомых значительно крупнее самцов. Длина их тела может достигать 3,8 сантиметров, самцы же редко превышают 2,3 сантиметров в длину. Размах крыльев пчел составляет примерно 6,5 сантиметра.