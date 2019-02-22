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Гигантское чудище: самую большую пчелу в мире нашли в Индонезии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: pixabay.com
Впервые насекомое описали в 1858 году, вторично обнаружили в 1981 году, сейчас ее нашли в третий раз.
Пчела размером с большой палец взрослого человека была обнаружена на севере Молуккских островов в Индонезии. Гигантская пчела Уоллеса (Megachile pluto), которую в течение 38 лет считали вымершей, является самой крупной в природе.
Биологи обнаружили насекомое в термитнике на дереве, сфотографировали его и забрали для изучения, пишет BBC.
Впервые эту пчелу в 1858 году описал британский натуралист и исследователь Альфред Уоллес, в честь которого ее и называют. Вторично ее нашли только в 1981 году, и, теперь в третий раз.
Гиганская пчела Уоллеса относится к вымирающему виду. Самки этих насекомых значительно крупнее самцов. Длина их тела может достигать 3,8 сантиметров, самцы же редко превышают 2,3 сантиметров в длину. Размах крыльев пчел составляет примерно 6,5 сантиметра.
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Наука , BBC News , Индонезия
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