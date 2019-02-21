Найден самый древний дюгонь

Предок нынешних дюгоней жил 20 миллионов лет назад. Как и нынешние дюгони, он обитал на мелководье, питался морской растительностью и никого не обижал.

Современные дюгони — миролюбивые и слегка флегматичные морские млекопитающие отряда сиреновых. Во входящем в него семействе дюгониевых сейчас остался только один вид: обыкновенный дюгонь (Dugong dugon). Была еще стеллерова корова, но ее в историческое время (около 1768 года) истребили люди.

Скелет животного, получившего официальное имя Culebratherium alemani, был найден на побережье Панамы , неподалеку от известного канала. Его находка была результатом счастливого случая: обнаруживший окаменелые кости Стивен Манчестер (Steven Manchester), палеоботаник из Музея Флориды, осматривал побережье в поисках окаменелостей древних растений. Торчащее из породы ребро древнего дюгоня на таковые похоже не было, но внимание к себе привлекало.

Последующие раскопки открыли почти полный скелет. Его длина немножко менее пяти метров (15 футов), что для дюгоня уже неплохо — современные животные не превышают четырех метров. При этом их древний родственник был молодой особью, вполне возможно, что ее рост еще не завершился.

Животное вело примерно такой-же образ жизни, как и нынешние дюгони, — питалось морской растительностью. Его зубы были крупнее современных, а шея была приспособлена для мощных движений головой при выкапывании корневищ водорослей.

Окаменелости древних дюгоней ранее обнаруживались во Флориде, Калифорнии и Южной Каролине, но «новичок», по всей видимости, старше их всех.

Современные дюгони живут в Старом Свете, преимущественно — в Индийском и Тихом океанах, вдоль побережий островов и континентов. Их ближайшие родственники — ламантины, входят в другое семейство отряда сиреновых.

Познакомиться с подробностями можно в статье ученых, опубликованной в Journal of Vertebrate Paleontology. А мы не так давно публиковали симпатичное видео о том, как выглядят сегодняшние сиреновые.