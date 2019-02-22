Неспящие мухи опровергают необходимость сна

Биологи обнаружили, что в популяции плодовых мушек присутствуют особи, которые спят исключительно мало, всего несколько минут в день. Однако они не проявляют никаких признаков болезней и живут практически так же долго, как и их сородичи, тратящие на сон часы. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

Сон считается необходимым для нормального функционирования организма. В частности, у спящего человека в мозгу протекает множество процессов, позволяющих нейронам поддерживать работоспособность. Известно, что лишение сна может вызывать проблемы с сознанием, памятью, вниманием и рефлексами. Однако сон потенциально является очень опасным времяпрепровождением для многих животных, поскольку в таком состоянии они становятся уязвимыми для хищников, а также не могут заниматься другими необходимыми для выживания видами деятельности. Это навело ученых на мысль, что сон должен давать некие жизненно необходимые эволюционные преимущества, так как ни одного полностью лишенного сна дикого животного науке не известно.

В новой работе биологи изучали в лаборатории несколько тысяч плодовых мушек Drosophila melanogaster. Оказалось, что в их популяции наблюдается значительный разброс по времени сна: большинство особей спит от 5 до 10 часов, но около 6% самок спят меньше 72 минут, а три самых беспокойных индивида спали по 15, 14 и 4 минуты в день. Более того, эти насекомые не проявляли признаков болезней, самки жили всего на несколько дней меньше большинства (при средней продолжительности жизни в 40—50 дней), а самцы столько же. Авторы решили лишить отдыха обычно долго спящих мушек и поместили их во вращающуюся трубу, которая уменьшала продолжительность сна на 96%, поворачиваясь каждые 20 секунд, когда камера не регистрировала движений. Оказалось, что эти особи также вели в остальном нормальный образ жизни, заметно не пострадав от такого воздействия.

Авторы работы утверждают, что их открытия опровергают распространенное убеждение, будто сон играет незаменимую биологическую роль. Ученые предлагают смотреть на этот процесс иначе: можно сделать вывод, что в предыдущих работах, в которых лишенные сна животные умирали, это происходило из-за стресса от применяемых методов сохранения состояния бодрствования. По их мнению, сон служит пока еще не выясненной эволюционной цели, по крайней мере у насекомых. В дальнейшем авторы планируют исследовать влияние длительности сна на множество поведенческих характеристик.