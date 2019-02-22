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Reuters: NASA не считает новые космические корабли Boeing и SpaceX достаточно безопасными 

ТАСС + ещё 2 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Американское космическое ведомство NASA предупредило компании Boeing и SpaceX, что разрабатываемые ими пилотируемые корабли CST-100 StarLiner и Crew Dragon имеют недоработки, способные отразиться на безопасности полетов. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters, ссылаясь на источники в аэрокосмической отрасли США и доклад NASA.
"На начало февраля [2019 года] обеспокоенность NASA вызывают от 30 до 35 технических проблем у SpaceX и столько же у Boeing. Большинство из них должны быть решены до начала пилотируемых полетов [новых] кораблей", — отметило агентство.
Согласно источникам, опасения у NASA вызывает тепловая защита корабля CST-100 StarLiner. Что касается Crew Dragon, то специалистов ведомства беспокоит технология заправки ракеты-носителя Falcon-9 в тот момент, когда экипаж находится уже внутри корабля. Кроме того, NASA сомневается в эффективности парашютных систем кораблей обеих компаний.
Как указывает Reuters, такое количество нерешенных проблем угрожает планам США возобновить в этом году отправку астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на американских кораблях. Первый запуск Crew Dragon без экипажа и так уже был перенесен с осени 2018 года сначала на январь 2019 года, потом на февраль, а теперь на 2 марта из-за необходимости дополнительного тестирования оборудования. Сроки первого беспилотного запуска CST-100 StarLiner также сдвинуты с марта на апрель. Первые полеты с экипажем к МКС запланированы у SpaceX на июль, у Boeing — на август.
NASA лишилось возможности доставлять на МКС астронавтов на своих кораблях в 2011 году после завершения программы Space Shuttle. С тех пор оно прибегает к услугам "Роскосмоса". Соответствующий контракт между двумя ведомствами завершается в конце 2019 года.
На разработку новых кораблей NASA выделило SpaceX $2,6 млрд, Boeing — $4,2 млрд
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Наука , Наука и техника , Boeing , Роскосмос , SpaceX , NASA , Reuters , США
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