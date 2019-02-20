Ученые выяснили, откуда в древности свозили камни для Стоунхенджа

Источники камней, использованных в строительстве Стоунхенджа, окончательно установлены, объявили британские ученые. Согласно их выводу, материал для возведения одного из самых загадочных памятников в мировой истории был привезен из карьеров Уэльса в 230 км к западу от стройплощадки. Пик добычи голубых камней пришелся на вторую половину четвертого тысячелетия до нашей эры.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона (УКЛ) представили новые данные о строительстве Стоунхенджа — загадочного мегалитического сооружения в британском графстве Уилтшир. Так называемые голубые камни, из которых сооружена часть памятника, происходят с холмов Пресели в Западном Уэльсе, сообщается в статье, опубликованной в Antiquity. Там также сказано, что два карьера, Карн Гедог и Крейг Рос-и-фелин, расположенные примерно в 230 км к западу от Стоунхенджа, были определены как «точные геологические источники» означенных элементов сооружения. Первый из них являлся источником долерита, второй — риолита.

«Это был естественный источник пятнистого долерита, который получил свое название из-за того, что в магматической породе голубого цвета есть белые пятна. По крайней мере, пять голубых камней Стоунхенджа, а может быть и больше, были привезены из Карн Гедог», — отметил геолог Ричард Бевинс из Национального музея в Уэльсе.

Обнажения пятнистых долеритов в Карн Гедог (на фото УКЛ), равно как и в других местах холмов Пресели, представляют собой естественные столбы до четырех метров в высоту.

УКЛ

На некоторых участках сохранились ниши, откуда вырубали каменные глыбы. Например, в одной из них могли поместиться четыре или пять четырехметровых монолитов. В отложениях, скопившихся на дне некоторых ниш, исследователи нашли древесный уголь. Древнейшие из образцов датировали периодом 7,6–7,4 тыс. лет. Другие даты оказались ближе ко времени строительства Стоунхенджа. Так, авторы обнаружили шесть образцов угля, сожженного 4,9–5 тыс. лет назад, примерно в то время, когда, как считается, началось возведение Стоунхенджа.

«Радует, что новые открытия приближают нас еще на шаг к разгадке величайшей тайны Стоунхенджа: почему камни оказались так далеко от места происхождения», — подчеркнул археолог УКЛ Майк Пирсон.

По его словам, любой другой памятник эпохи неолита в Европе был построен не далее чем в 16 км от каменоломни.

«Сейчас мы пытаемся найти ответ на вопрос — что же такого особенного было в холмах Пресели 5000 лет назад.

И существовали ли здесь каменные круги до того, как камни переместили в Стоунхендж», — добавил ученый.

Исследователи имеют несколько версий того, каким способом и с какими целями монолиты были доставлены на столь внушительное расстояние.

«Возможно, это было частью скоординированной операции, охватившей всю южную часть острова и ставившей целью объединение двух культур неолитической Британии — западной и восточной», — сказал Пирсон Atlas Obscura.

Согласно гипотезе археолога Колина Ричардса из Шотландского университета высокогорий и островов, извлеченные из карьера необработанные монолиты опускали на каменные или земляные платформы, служившие погрузочными площадками. Здесь же обнаружили каменные орудия, изготовленные из песчаника, — клинья и молотки. Ими пользовались для отделения долеритовых столбов. Клинья были сделаны из относительно мягкого аргиллита, чтобы не допустить случайного повреждения долеритовой колонны. Затем глыбы опускали на деревянные сани и тащили к месту назначения по гребню холмов Пресели.

Кстати, несколько лет назад студенты-археологи из УКЛ воссоздали подобные сани.

Эксперименты показали, что для перевозки каменной глыбы весом в тонну требовалось гораздо меньше людей, чем считали ученые.

«Около ста лет назад геолог и археолог Герберт Генри Томас предположил, что изначально голубые камни были сведены в круг где-то в Пресели, а уже затем совершили путешествие на равнину Солсбери», — отмечается в научной статье.

В исследовании делается предположение, что пик добычи голубых камней в Карн Гедоге и Крейг Рос-и-фелине пришелся на вторую половину четвертого тысячелетия до нашей эры. Кроме того, авторы работы отвергают догадки своих предшественников о том, что монолиты были доставлены на место строительства морским путем. Ранее некоторые исследователи сходились во мнении, что после транспортировки на санях с холмов Пресели камни затем переправляли на плотах через Бристольский канал. Также существует мнение, что камни являются ледниковыми эрратическими валунами, которые без участия человека сошли вместе со льдом на равнину Солсбери, где из них и собрали Стоунхендж.