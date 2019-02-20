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Завершились испытания двигателя «Союза-2», использующего новое топливо 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Павел Львов
Первый серийный двигатель для второй ступени ракеты "Союз-2", использующий новое ракетное топливо нафтил, успешно прошел испытания, сообщили РИА Новости на авиакосмическом салоне Aero India-2019 в Объединенной двигателестроительной корпорации, которая входит в госкорпорацию "Ростех".
Топливо нафтил вместо керосина впервые было использовано при пуске ракеты "Союз-2" с Восточного в ноябре 2017 года. Им была заправлена третья ступень ракеты. Пусков с использованием нафтиле на первой и второй ступенях "Союза" не проводилось. Ранее сообщалось, что первый запуск "Союза-2" полностью на нафтиле планируется провести в 2019 году.
"12 февраля 2019 года на стенде 1 испытательного комплекса "Винтай" испытан первый "товарный" жидкостной ракетный двигатель РД-108А центрального блока ракеты-носителя типа "Союз" на новом топливе нафтил", — рассказали в ОДК, в состав которой входит самарское ПАО "Кузнецов" — компания-производитель двигателя.
Двигательными установками типа РД-107/РД-108 оснащаются первые и вторые ступени всех ракет-носителей семейства "Союз" с 1958 года. 60 лет эти двигатели серийно производятся в ПАО "Кузнецов" при конструкторском сопровождении разработчика АО "НПО Энергомаш им. В. П. Глушко". Каждая деталь изделий для космических программ, а затем и сам двигатель перед отправкой заказчику проходит трехступенчатый контроль качества. Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.
Переход на нафтил с керосина выполняется в рамках модернизации ракеты "Союз-2" для пусков с космодрома Восточный.
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Наука , Наука и техника , Объединенная двигателестроительная корпорация , Ростех , ПАО "Кузнецов" , РИА Новости
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