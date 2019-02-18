Найден след, возможно, одного из последних неандертальцев

На Гибралтаре был найден след ноги, который, как предполагают ученые, мог принадлежать неандертальцу. Данный след может быть вторым из обнаруженных отпечатков неандертальских ступней и, возможно, был оставлен одним из последних неандертальцев.

Неандертальцы (Homo neanderthalensis) — вымерший вид людей, исчезший, как обычно предполагается, около 40 тысяч лет назад (датировки, впрочем, разнятся). Подтвержденный след неандертальца, обнаруженный в пещере в Румынии , датируется 62 000 лет, однако «новый» след, на Гибралтаре, более поздний: он датируется 29 000 лет.

В длину гибралтарский след достигает 17 сантиметров, что указывается на предположительную высоту владельца — примерно 106-126 сантиметров. Чтобы узнать, кому мог принадлежать отпечаток, исследователи использовали технику, называющуюся оптически стимулируемой люминесценцией (она позволяет определить, как давно песчинки подвергались воздействию солнечного света). С помощью данной техники и был установлен предположительный возраст отпечатка — около 29 тысяч лет. При этом, как полагают ученые, Homo sapiens в то время еще не прибыли на Гибралтар, а остров как раз считается последним прибежищем неандертальцев (находки в пещере Горама позволяют предполагать, что неандертальцы могли жить на Гибралтаре около 24 000 лет назад).

Впрочем, не все так однозначно, учитывая что датировки находок в пещере Горама ставились под сомнение, а не так давно одно из исследований показало, что современные люди населяли самую южную точку Пиренейского полуострова, что недалеко от Гибралтара, ранее, чем предполагалось: примерно 43-45 тыс. лет назад. Так что вероятность, что гибралтарский след был оставлен Homo sapiens, полностью исключать нельзя.

Исследователи планируют и далее изучать Гибралтар, в поисках какой-либо иной информации о древнем населении острова. Работа, посвященная исследованию, была опубликована в журнале Quaternary Science Reviews, кратко о результатах сообщает портал ScienceAlert.