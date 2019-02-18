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Виновники вымирания мегалодонов оказались живы 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Karen Carr
Палеонтологи из Чарлстонского колледжа в Южной Каролине (США) выяснили, что вымирание мегалодона произошло не из-за климатических изменений и уменьшения морской биомассы. По словам исследователей, истинной причиной исчезновения стало появление более успешного вида морских существ, дожившего до наших дней. Об этом сообщает издание Science Alert.
Ученые повторно проанализировали окаменелости мегалодона, собранные на западном побережье Северной Америки, и обнаружили, что часть образцов была неверно идентифицирована и датирована. Согласно новым данным, исчезновение гигантского морского хищника произошло на миллион лет раньше, чем считалось до этого. Это указывало на то, что вымирание мегалодона на самом деле не связано с резким уменьшением биомассы в океанах из-за усиления космического излучения в результате вспышки сверхновой.
Исследователи полагают, что мегалодон исчез из-за расцвета нового вида морских животных — больших белых акул. Распространившись по всему океану, эти рыбы захватили кормовую базу более крупного родича. За небольшой временной промежуток от 4 до 3,6 миллиона лет назад более успешные белые акулы вытеснили мегалодона из его среды обитания, что привело к его вымиранию еще до того, как поблизости от Солнечной системы взорвалась звезда.
Otodus megalodon жил от 23 до 3,6 миллиона лет назад и в длину достигал 18 метров — втрое больше, чем большая белая акула. Вину за вымирание мегалодона также возлагают на климатические изменения — образование Панамского перешейка и другие явления, способствовавшие глобальному похолоданию.
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Наука , США
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