Сладкая смерть: назван продукт, повышающий риск рака

Избыток сахара повышает риск развития рака, предупреждают американские ученые. Такой же эффект дает и кукурузный сироп с повышенным содержанием фруктозы. Исследователи рекомендуют отказаться от сладостей в пользу фруктов, а сахар в рационе заменить медом.

Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака. Исследование было опубликовано в журнале Cancer Research.

Исследователи провели эксперимент над группой мышей. Одним животным давали количество сахарозы, сопоставимое с объемом, потребляемым во многих западных странах, а другие сидели на крахмальной диете без сахара.

В итоге эксперты пришли к выводу, что повышение уровня сахара в крови у первой группы вызывало быстрый рост опухоли.

Кроме того, ученые обнаружили, что кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и столовый сахар привели к росту метастазов в легких мышей.

Такой эффект был связан с повышенной экспрессией 12-гидроксиэйкозатетраеновой кислоты, связанной с воспалительными процессами в тканях и 12-липоксигеназы, избыток которой разрушает кости.

Специалисты советуют ограничивать потребление сахара, чтобы минимизировать риск развития рака, диабета, ожирения и болезней сердца.

Они также рекомендуют обратить внимание на то, что кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы может содержаться во многих продуктах — конфетах, мороженом, варенье, желе, соках, йогуртах, выпечке и других.

Ученые также рекомендуют вместо сладкого перекусывать фруктами, а столовый сахар в своем рационе заменить медом.

О связи сахара и рака ученые говорят не в первый раз.

Так, в 2015 году сладкая газировка была признана причиной 184 тыс. смертей в год, из которых свыше 6000 смертей были связаны с онкозаболеваниями.

Сладкие напитки ответственны не только за возникновение диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. В 2014 году на конференции 22nd Annual Meeting of the Society for the Study of Ingestive Behavior были представлены результаты работы группы ученых, возглавляемой Скоттом Кановски из университета Южной Калифорнии. Исследователи проводили эксперименты на взрослых крысах и их детенышах, заставляя грызунов пить жидкость с содержанием сахара, аналогичным количеству сахара в газированных напитках. Опыт длился месяц, после чего ученые провели тесты, направленные на измерение когнитивных способностей грызунов.

Результаты работы показали, что умственное развитие и способность запоминать новые сведения у взрослых крыс остались на прежнем уровне, а вот ситуация с детенышами была совсем иной: они стали хуже поддаваться обучению и запоминать новую информацию. Авторы исследования уверяют: тот же самый эффект сладкая газировка может оказывать и на память детей и подростков.

Еще об одном последствии употребления сахаросодержащих напитков сообщили американские ученые. Авторы работы установили, что газированные напитки ухудшают способность организма реагировать на стресс, причем этого не происходит при употреблении жидкостей, содержащих заменитель сахара под названием аспартам.

В исследовании приняли участие 19 женщин в возрасте от 19 до 40 лет. Восемь испытуемых ежедневно в течение 12 дней выпивали по три порции напитка, подслащенного при помощи аспартама (пищевая добавка Е951), а одиннадцать человек — по три порции содержащей сахар газировки. Затем ученые измеряли реакцию организма женщин на стрессовые ситуации.

Оказалось, что сахар мешает людям нормально реагировать на стресс, влияя на выработку гормона кортизола и замедляя активность гиппокампа — области мозга, ответственной за формирование эмоций. В результате этого человек теряет возможность нормально справляться со стрессом, что негативно сказывается на его психологическом состоянии.

Несмотря на такие удручающие результаты изучения влияния газировки на наш организм, ученые заявляют:

даже незначительное сокращение ежедневного употребления безалкогольных сахаросодержащих напитков позволит существенно снизить риск возникновения связанных с ними болезней.

Исследователи анализировали состояние здоровья 25 639 жителей Великобритании в возрасте от 40 до 79 лет, которые ежедневно заполняли специальные дневники, где указывалось, какую пищу и напитки употреблял человек. Работа длилась в течение 11 лет, в результате чего исследователи выяснили: если человек убирает из ежедневного рациона хотя бы одну порцию сладкой газировки, риск развития диабета снижается на 14–25%.