Выяснена зависимость пениса от плаценты

Для правильного развития полового члена плода требуется не только тестостерон из яичек, но и второй гормон, вырабатываемый другими тканями, включая плаценту. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, Франции и Швеции, опубликовавшие свою работу 14 февраля в журнале открытого доступа PLOS Biology. Их результаты показывают ранее неизвестный путь маскулинизации наружных половых органов и могут объяснить, почему плацентарная дисфункция связана с нарушениями развития мужских половых органов.

Во время развития мужского плода его яички вырабатывают тестостерон, стероидный гормон, который затем преобразуется в 5α-дигидротестостерон (DHT) половым бугорком, помогая обеспечить развитие этой первичной структуры в пенис, а не в женский клитор. Недавно было показано, что развитие полового члена также зависит от второго процесса, называемого альтернативным или «обратным» путем, который также заканчивается выработкой DHT, но не зависит от выработки тестостерона яичками. Однако детали этого пути, включая источник предшественника DHT, были неясны.

Чтобы узнать больше об этом пути, авторы при помощи масс-спектрометрии измерили содержание различных стероидов в плазме и тканях плода во втором триместре, когда происходят наиболее важные этапы развития полового члена. Они также проанализировали уровни экспрессии генов, отвечающих за выработку ключевых участвующих в процессе ферментов в различных тканях.

Выяснилось, что андростерон, стероид, производимый в заднем проходе, являлся основным андрогеном мужского плода. Они также обнаружили, что ферменты, необходимые для его образования, вырабатывались главным образом в негонадной ткани, включая печень и плаценту.

Поскольку андростерон может быть получен из прогестерона, авторы предполагают, что плацентарный прогестерон или родственные соединения являются вероятным источником андростерона. Несмотря на то, что подробности пока неясны, авторы обнаружили высокую экспрессию в мужском половом бугорке ферментов, необходимых для превращения андростерона в DHT. Похоже, мужской половой бугорок способен превращать как тестостерон, так и андростерон в DHT.