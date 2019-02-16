Астрономы нашли «потерявшуюся» часть Вселенной

Согласно расчётам учёных, на все существующие планеты, звёзды, туманности, галактики и другие объекты Вселенной приходится только две трети массы «нормального» вещества, образованного после Большого взрыва. Обсерватория Chandra выявила следы «недостающего» вещества, которое астрономы не могли обнаружить в течение десятилетий.

Исследования учёных установили массу «нормального» вещества — водорода, гелия и других элементов, которое возникло после Большого взрыва. Впоследствии из него образовались галактики, туманности, звёзды, планеты и другие объекты Вселенной. Однако, согласно расчётам, вся их масса составляет лишь две трети от первоначально возникшей. Над загадкой о том, где находится «недостающая» треть вещества, астрономы бьются десятилетиями.

Одна из гипотез гласит, что «потерявшаяся» треть материи образовала гигантские нитеобразные структуры тёплого (температура менее 99 726 ºC) и горячего (температура более 99 726 ºC) газа в межгалактическом пространстве. Эти «нити» учёные называют тёпло-горячей межгалактической средой. Из-за того, что оптические телескопы не могут обнаружить такие структуры, их существование всё ещё оставалось под вопросом.

«Если мы найдём эту недостающую массу, то сможем решить одну из самых больших головоломок в астрофизике. Где Вселенная «спрятала» столь большую массу обычной материи, из которой состоят звёзды, планеты и мы?», — задаётся вопросом автор исследования Орсоля Ковач из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (США).

Благодаря космической рентгеновской обсерватории Chandra астрономам впервые удалось «наблюдать» невидимые «нити» горячего газа.

Учёные стали наблюдать квазар — источник мощнейшего рентгеновского излучения, образующегося от поглощения быстрорастущей сверхмассивной чёрной дырой материи пространства. Этот объект находится на расстоянии около 3,5 млрд световых лет от Земли. Предположив, что «нити» газа поглотят часть рентгеновского излучения от квазара, учёные стали искать их «отпечатки». Всего астрономам удалось найти 17 таких «следов».

«Мы были очень заинтригованы тем, что смогли найти фрагменты «потерявшейся» материи», — отмечает соавтор работы Рэндалл Смит.

Однако реальное число нитеобразных структур горячего и, вероятно, тёплого газа в межгалактическом пространстве гораздо больше. Учёные намерены продолжить исследование, чтобы оценить всю массу «спрятанной» барионной материи Вселенной.