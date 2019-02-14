Кто из молодых станет супердолгожителем? Наука знает ответ

Максимальная продолжительность жизни превысила 120 лет. В мире сейчас порядка 125 миллионов человек старше 80, и этот показатель продолжает увеличиваться. Ученые пытаются понять, что делает людей долгожителями. Можно ли заранее узнать, каковы шансы того или иного человека перейти столетний рубеж, — в материале РИА Новости

Фактор географии

Француженка Жанна Кальман прожила 122 года (умерла в 1997-м). В 2013-м в возрасте 116 лет скончался японец Дзироэмон Кимура, считавшийся старейшим человеком на планете. Однако Нану Шаова из Кабардино-Балкарии , ушедшей из жизни 21 января, по неофициальным данным было 128 лет.

Перешагнувших 110-летний рубеж называют супердолгожителями. Впервые их выявили в середине 1960-х, в следующие два десятилетия максимальный возраст человека увеличился со 112 до 120 лет. С тех пор число супердолгожителей неизменно растет.

В мире есть регионы, где особенно много долгожителей. Например, остров Окинава в Японии, округ Бама Яо в Китае, коммуна Оводда на Сардинии , город Лома Линда в Калифорнии ( США ), полуостров Никоя в Коста-Рике , остров Икария в Греции.

В 2015 году на планете насчитывалось 125 миллионов 80-летних и старше. По оценкам, в 2050-м их будет 434 миллиона, в том числе супердолгожителей — примерно 3,7 миллиона. Предполагается, что больше всего — в Китае.

Вот это здоровье!

Долгожителей объединяют два признака: биологический возраст меньше хронологического (указанного в паспорте) и они дольше сохраняют активность. Примерно 43 процента перешагнувших столетний рубеж до 80 не знали заболеваний, обычно сопровождающих старость.

У 15 процентов столетних женщин и 30 процентов мужчин вообще не диагностированы какие-либо возрастные болезни.

У столетних гораздо реже возникают деменция и нейродегенеративные заболевания. Либо, если есть болезнь Альцгеймера, то может не быть деменции. И почти не встречается онкология.

Значительно позднее, чем у большинства, у супердолгожителей развиваются сердечно-сосудистые заболевания, да и то не у всех. Многие сохраняют работоспособность, могут себя обслуживать или нуждаются в минимальном уходе.

Что говорит генетика

Можно ли заранее определить долгожителя? Оказывается, такие признаки, или, как их называют ученые, биомаркеры, есть. И на первом месте — наследственность. Это подтверждают наблюдения за родственниками суперстолетних. Так, в пяти поколениях семьи Жанны Кальман, особенно по линии отца, были долгожители.

Долголетие мужчин из коммуны Оводда на Сардинии тоже объясняют генетикой. Об этом свидетельствуют данные об эмиграции: уехавшие оттуда еще молодыми, тем не менее, живут долго. Возможно, местные восходят к небольшой группе предков-поселенцев с особенным генотипом.

Каких-либо генов долголетия не найдено, но известен круг мутаций, связанных с продолжительностью жизни. К примеру, среди носителей определенного варианта гена рака груди 1 (BRCA1) много долгожителей. Этот ген критически важен для клеточного ответа на разрушение ДНК.

С долголетием коррелирует мутация гена, отвечающего за гормон роста. Генотип d3/d3 (делеция экзона 3 в этом гене) добавляет десять лет жизни, полагают американские ученые, опубликовавшие эти данные в Science в 2017 году.

Среди носителей варианта гена АПОЕ-ε4, определяющего выработку аполипопротеина плазмы крови, практически нет долгожителей. Отмечают связь этого аллеля с болезнью Альцгеймера.

Мало калорий, больше позитива

В целом организм супердолгожителей стойко сопротивляется смертельным болезням и атакам возрастных недугов. Вывести единую формулу ученые не берутся, ссылаясь на сочетание разных факторов: генетика, образ жизни, экология, культура, география и, наконец, удача.

Очень важно питание. Например, столетние жители острова Окинава говорят: "Ешь, пока не насытишься на 80 процентов". Их рацион состоит в основном из овощей и фруктов, соевого белка. Они потребляют гораздо меньше калорий, чем окружающие, что отражается на индексе массы тела. Это очень худые люди.

Играет роль религиозность. Адвентисты седьмого дня, которых много в городе Лома Линда в Калифорнии, живут на пять-десять лет дольше других горожан. У них снижен уровень гормона стресса. Их религия требует воздержания от алкоголя, табака, рекомендует вегетарианство. Есть данные, что у регулярных посетителей церкви независимо от вероисповедания продолжительность жизни выше. Возможно, сказывается режим дня, соблюдаемый активными верующими.

Основные споры в научной среде ведутся по поводу пределов продолжительности человеческой жизни. Одни считают, что он уже достигнут. Другие опасаются, что массовое долголетие приведет к одряхлению человеческой популяции.

А вот геронтолог Стивен Остад предполагает, что кое-кто из родившихся до 2001-го достигнет возраста 150 лет.