Молодым ученым следует ограничить возможности выезда на работу за границу и обязать их либо вернуть государству деньги, потраченные на обучение, либо отработать 15 лет в отечественных научных учреждениях.
Для многих от этого предложения, озвученного академиком РАН Георгием Георгиевым, повеяло духом сталинских «шарашек», где ученые под неусыпным присмотром двигали советскую науку.
Ограничить свободную эмиграцию подготовленных специалистов следует в тех областях науки, на которые существует спрос на Западе, и все выезды за рубеж должны согласовываться с дирекцией НИИ, считает Георгиев.
Дозвониться до Института биологии гена, который Георгиев возглавляет, в среду не удалось. Но Виктор Шудегов — депутат Госдумы (СР) и заслуженный деятель науки России, считает, что предложение его коллеги пока не имеет шансов на исполнение.
Государственная Дума уже как-то обсуждала похожие предложения — о восстановлении советской системы распределения (обязательной отработки) для молодых специалистов. Однако в ходе этих дискуссий стало понятно, что возвращать административные механизмы в регулирование научной деятельности и трудноисполнимо, и контрпродуктивно для самой же науки, — сказал он.
«Импортозамещение» научных исследований происходит естественным путем безо всякого насильственного ограничения «миграционных потоков» носителей знания и компетенций, подчеркивает депутат.
Если в каком-то институте нет материально-технической базы на проведение тех или иных исследований, то оттого, что ученых «запрут» в этом институте, исследования не продвинутся ни на шаг — а вот таланты от варки в собственном соку могут потерять квалификацию. С другой стороны, если какая-то отрасль обеспечивает сотрудникам все возможности для самореализации, то у ученых просто нет мотивации куда-то уезжать на постоянно, — говорит Шудегов.
Отток мозгов на Запад вызван поэтому в первую очередь материальными причинами, продолжает он.
Депутат-физик приводит данные соцопросов, согласно которым сейчас хотят работать за рубежом 50% российских ученых, 49% работников инженерных специальностей и 46% врачей. В качестве причин отъезда люди называют более высокую зарплату, приобретение трудового опыта, более высокий уровень жизни и расширение карьерных возможностей.
Молодежь вообще любит путешествовать, смотреть мир, знакомиться с другими людьми. И заставлять их за это естественное желание платить было бы нарушением прав человека. Мы это уже проходили в советское время, когда чтобы уехать за границу на ПМЖ, человек был обязан отказаться от всего нажитого имущества в пользу государства, — напоминает Шудегов.
Хотя если бы российские ученые оставались на Родине, Родине от этого было бы лучше, те формы, в которых академик Георгиев предлагает это делать, говорят о полном отчаянии руководителей отечественной науки добиться этого ненасильственными методами, полагает глава проекта «Наука и технологии России» Константин Киселев.
Я сам когда-то работал в своего рода «шарашке» — закрытом НИИ, и поэтому помню, как в Советском Союзе искусственно создавалась «внутривидовая конкуренция» между учеными в отсутствие естественной конкуренции с зарубежными научными институтами. Учреждались работающие по одной и той же теме параллельные НИИ с почти неотличимыми названиями — например, НИИ химической физики и НИИ физической химии, — вспоминает он.
По мнению Киселева, удержать молодых ученых от отъезда за рубеж можно и безо всяких запретительных мер: создав им такие условия для работы здесь, чтобы западные коллеги хотели приехать в Россию, а не наоборот (как это, чтобы далеко не ходить, делают в Китае).
Сейчас, кстати, такая тенденция и наметилась: появились гранты, появились бизнес-ангелы, инкубаторы — то есть условия, которые стимулируют российских ученых оставаться на Родине добровольно. Если этот процесс будет идти так же активно и далее, то в предложениях уважаемого Георгия Павловича просто не будет необходимости, — заключает Киселев.