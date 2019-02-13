Молодым ученым могут запретить работать за границей

Молодым ученым следует ограничить возможности выезда на работу за границу и обязать их либо вернуть государству деньги, потраченные на обучение, либо отработать 15 лет в отечественных научных учреждениях.

Для многих от этого предложения, озвученного академиком РАН Георгием Георгиевым , повеяло духом сталинских «шарашек», где ученые под неусыпным присмотром двигали советскую науку.

Ограничить свободную эмиграцию подготовленных специалистов следует в тех областях науки, на которые существует спрос на Западе, и все выезды за рубеж должны согласовываться с дирекцией НИИ, считает Георгиев.

Дозвониться до Института биологии гена, который Георгиев возглавляет, в среду не удалось. Но Виктор Шудегов — депутат Госдумы (СР) и заслуженный деятель науки России , считает, что предложение его коллеги пока не имеет шансов на исполнение.

Государственная Дума уже как-то обсуждала похожие предложения — о восстановлении советской системы распределения (обязательной отработки) для молодых специалистов. Однако в ходе этих дискуссий стало понятно, что возвращать административные механизмы в регулирование научной деятельности и трудноисполнимо, и контрпродуктивно для самой же науки, — сказал он.

«Импортозамещение» научных исследований происходит естественным путем безо всякого насильственного ограничения «миграционных потоков» носителей знания и компетенций, подчеркивает депутат.

Если в каком-то институте нет материально-технической базы на проведение тех или иных исследований, то оттого, что ученых «запрут» в этом институте, исследования не продвинутся ни на шаг — а вот таланты от варки в собственном соку могут потерять квалификацию. С другой стороны, если какая-то отрасль обеспечивает сотрудникам все возможности для самореализации, то у ученых просто нет мотивации куда-то уезжать на постоянно, — говорит Шудегов.

Отток мозгов на Запад вызван поэтому в первую очередь материальными причинами, продолжает он.

Депутат-физик приводит данные соцопросов, согласно которым сейчас хотят работать за рубежом 50% российских ученых, 49% работников инженерных специальностей и 46% врачей. В качестве причин отъезда люди называют более высокую зарплату, приобретение трудового опыта, более высокий уровень жизни и расширение карьерных возможностей.

Молодежь вообще любит путешествовать, смотреть мир, знакомиться с другими людьми. И заставлять их за это естественное желание платить было бы нарушением прав человека. Мы это уже проходили в советское время, когда чтобы уехать за границу на ПМЖ, человек был обязан отказаться от всего нажитого имущества в пользу государства, — напоминает Шудегов.

Хотя если бы российские ученые оставались на Родине, Родине от этого было бы лучше, те формы, в которых академик Георгиев предлагает это делать, говорят о полном отчаянии руководителей отечественной науки добиться этого ненасильственными методами, полагает глава проекта «Наука и технологии России» Константин Киселев

Я сам когда-то работал в своего рода «шарашке» — закрытом НИИ, и поэтому помню, как в Советском Союзе искусственно создавалась «внутривидовая конкуренция» между учеными в отсутствие естественной конкуренции с зарубежными научными институтами. Учреждались работающие по одной и той же теме параллельные НИИ с почти неотличимыми названиями — например, НИИ химической физики и НИИ физической химии, — вспоминает он.

По мнению Киселева, удержать молодых ученых от отъезда за рубеж можно и безо всяких запретительных мер: создав им такие условия для работы здесь, чтобы западные коллеги хотели приехать в Россию, а не наоборот (как это, чтобы далеко не ходить, делают в Китае).