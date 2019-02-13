Обнаружен новый вид пауков

Новый вид пауков относится к гапактириновым (Harpactirinae), подсемейству пауков-птицеедов, и получил название Ceratogyrus attonitifer (что может быть переведено как «вызывающий удивление»). Как сообщается, он был найден исследователями, участвующими в National Geographic Okavango Wilderness Project, в Анголе , в ходе изучения биоразнообразия региона. Данный вид очень удивил ученых необычной особенностью — длинным мягким рогом на спине (отмечается, что этот рог не похож на подобные образования у других рогатых пауков-бабуинов). Для чего он предназначается, ученые на данный момент не знают.

Kostadine Luchansky

Ceratogyrus attonitifer ядовитые и любят охотиться на насекомых. По словам авторов работы, предполагается, что яд пауков данного вида не опасен, однако укусы могут привести к инфекциям, которые могут стать смертельными из-за недостаточной медицинской помощи.

Работа, описывающая новый вид тарантулов, была опубликована в журнале African Invertebrates.