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Обнаружен новый вид пауков 

Популярная механика + ещё 4 9 часов назад
Фото: Ian Enelbrecht
Новый вид пауков относится к гапактириновым (Harpactirinae), подсемейству пауков-птицеедов, и получил название Ceratogyrus attonitifer (что может быть переведено как «вызывающий удивление»). Как сообщается, он был найден исследователями, участвующими в National Geographic Okavango Wilderness Project, в Анголе, в ходе изучения биоразнообразия региона. Данный вид очень удивил ученых необычной особенностью — длинным мягким рогом на спине (отмечается, что этот рог не похож на подобные образования у других рогатых пауков-бабуинов). Для чего он предназначается, ученые на данный момент не знают.
Kostadine Luchansky
Ceratogyrus attonitifer ядовитые и любят охотиться на насекомых. По словам авторов работы, предполагается, что яд пауков данного вида не опасен, однако укусы могут привести к инфекциям, которые могут стать смертельными из-за недостаточной медицинской помощи.
Работа, описывающая новый вид тарантулов, была опубликована в журнале African Invertebrates.
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Наука , Наука и техника , National Geographic , Ангола
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