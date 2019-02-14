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Ученые прогнозируют значительное изменение климата в ближайшем будущем 

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На протяжении жизни современного поколения погода на территории Северной Америки серьезно изменится. К такому выводу пришли ученые Центра экологических наук при Университете Мэриленд и Университете штата Северная Каролина (США). По их мнению, климат, характерный для южных районов, переместится к северу на 800 километров, сообщает Nature Communication.
Эксперты проанализировали более 500 городских районов с населением около 250 миллионов человек в США и Канаде. Для каждой зоны ученые нашли соответствие между возможным климатом в 2080 году и современными погодными условиями в другой части Западного полушария к северу от экватора. По мнению специалистов, все крупные города восточной части США окажутся в субтропическом климате, для которого характерны высокие температура и влажность воздуха. Центральные части США и западное побережье получат пустынный климат с сильными перепадами температур днем и ночью, а также низкой влажностью.
Согласно результатам, значительные климатические изменения произойдут к концу XXI века даже при условии снижения воздействия человека на атмосферу. Ученые считают, что человечеству нужно готовиться к новым реалиям, которые наступят уже к 2080 году.
Ранее японские ученые выяснили, что глобальное потепление может непосредственно повлиять на биологию человека. Последнее исследование доказывает, что климатические катаклизмы влияют на пол рождающихся детей. В регионах, где температуры растут, появляется больше мальчиков, а в местах засух и лесных пожаров преобладают девочки.
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Наука , Видео , Канада , США
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