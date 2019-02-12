Сотрудник института имени академика Бочвара в Щукине получил нагрудный знак 

Специалист научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара Иван Ефремов отмечен за вклад в развитие атомной отрасли нагрудным знаком отличия.
— Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев за многолетний добросовестный труд, значительные успехи в профессиональной деятельности, большой личный вклад в развитие отрасли и в связи с Днем российской науки наградил нагрудным знаком отличия «За вклад в развитие атомной отрасли» 2-ой степени главного специалиста Ивана Ефремова, — сообщили в пресс-службе института.
Напомним, АО «ВНИИНМ» — ведущий научно-исследовательский институт по разработке технологий ядерного топливного цикла и по проблемам материаловедения. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ».