Проект по колонизации Марса провалился

Компания Mars One признана банкротом. Mars One разрабатывала проект по колонизации Марса. Первые шаги были сделаны ещё в 2012 году, когда компания объявила о наборе добровольцев, желающих попасть в число первых поселенцев. Около 200 000 человек прислали анкеты, из них отобрали 100 человек, которые и начали готовиться к полёту. Однако позже у Mars One начались проблемы: компанию обвиняли в ненаучном подходе, предвзятом выборе участников, плохой организации. Руководство все обвинения отрицало, и первый пилотируемый полёт назначило на 2023 год. Сейчас согласно составленному графику на Красную планету уже должен был отправиться марсоход для поиска подходящего для обустройства колонии места. Но, похоже, теперь колонизация Марса откладывается на неопределённый срок.