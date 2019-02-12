Почему молодые внезапно умирают. Взгляд судебного медика

По одной из версий, причина скоропостижной кончины популярного рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого) — внезапная сердечная смерть (ВСС). Каждый год так погибают сотни молодых людей. РИА Новости вместе с экспертом разбирается, отчего это происходит и кто находится в группе риска.

Статистика ВСС

Москве умирает примерно две тысячи молодых людей в год, в основном мужчины. Если отбросить наркотики, алкоголь, отравления разными токсическими веществами, то на долю внезапной сердечной смерти среди лиц моложе 35 лет приходится около ста случаев.

Вроде бы совершенно здоровый молодой человек вдруг хватается за грудь, падает и умирает в течение буквально нескольких минут. И никто, включая скорую, не может его спасти.

Что за недуг отнимает молодую жизнь столь внезапно? Можно ли его распознать в детстве и предотвратить гибель?

Посмертные признаки болезни

"Мы провели эпидемиологические исследования на большом судебно-медицинском материале за пять лет, и оказалось, что при наружном осмотре тела и при внутреннем исследовании выделяются общие признаки, характерные для умерших по этой причине", — рассказывает РИА Новости Юрий Пиголкин, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой судебной медицины Сеченовского университета.

Среди внешних признаков молодых людей, погибших от внезапной остановки сердца, профессор Пиголкин отмечает высокий рост — более 180 сантиметров, небольшой вес при таком росте (около 70 килограммов), астеническое телосложение, вытянутую форму черепа, диастазу (расхождение) зубов, впалую или, наоборот, выступающую клином грудину. Практически всегда выявляются искривления позвоночника, патологические искривления голени (О— или Х-образные), часто на стопе второй палец длиннее первого.

"Изменения внутренних органов затрагивают прежде всего сердце. Оно меньше нормального. Это гипоплазия. Или вытянутое по длине — каплеообразное сердце, что связано, с одной стороны, с дисплазией соединительной ткани (ДСТ), с другой — с анатомическими особенностями грудной клетки и позвоночника. Практически всегда есть изменения в кровеносных сосудах. Аорта с повышенной извитостью, уменьшается в диаметре (гипоплазия), отклоняется от вертикальной оси. Иногда в нисходящем отделе раздваивается, образуя так называемую "двуствольную аорту". Сосуды головного мозга тоже с повышенной извилистостью, S-образного вида, с очаговыми сужениями и расширениями, отмечается общая гипоплазия сосудов. На артериях — аневризмы и мальформации", — перечисляет ученый.

И добавляет, что патология артерий особенно хорошо прослеживается на микроскопическом уровне. Говоря научным языком, "наблюдаются выраженные морфологические изменения сосудистой стенки артерий".

"Все три оболочки сосуда поражаются, границы между ними не определяются. Гладкие мышечные клетки (ГМК) вдруг замещаются соединительной тканью, что влияет на авторегуляцию сосудов, изменяет их емкостные свойства и приводит к нарушению мозгового и коронарного кровообращения. Особенно заметны нарушения в области аневризмы, когда сосудистая стенка истончается, а слои практически не фиксируются", — продолжает профессор Пиголкин.

Катастрофа происходит, когда накладываются факторы риска: физическая активность, психоэмоциональный стресс, инфекционные заболевания, употребление алкоголя.

В поиске генетических мутаций

В медицинских документах умерших от ВСС во всех случаях имелась важная информация о нарушениях сердечно-сосудистой и центральной нервной систем: жалобы на головную боль, головокружения, потерю сознания, астенический синдром, признаки артериальной гипертензии первой-второй степени.

Профессор Пиголкин перечисляет нарушения проводящей системы сердца, выявляемые при ЭКГ: синдром удлиненного QT; желудочковые тахикардии; пролапс митрального клапана; вегетососудистая дистония. Выясняется также, что погибшие наблюдались с детства у невролога, кардиолога, болели острыми и хроническими инфекционными заболеваниями четыре раза в год и более.

Проблема в том, что нередко детские врачи, выявляя все эти симптомы, считают, что они пройдут с возрастом. Между тем таких подростков и молодых людей следует отнести в группу риска и тщательно наблюдать за ними.

Особенно важно лечащим врачам иметь представление о патологии соединительной ткани — ДСТ. Это причина практически девяноста процентов случаев ВСС среди молодых.

"Учитель физкультуры в школе, техникуме и университете, по идее, тоже должен располагать информацией о состоянии здоровья учеников или студентов, знать, у кого какие ограничения, чтобы не заставлять ребенка с ДСТ, скрыто протекающим заболеванием сердца, бежать полторы тысячи метров на время", — отмечает Пиголкин.

Сейчас он с коллегами анализирует генетические признаки, способствующие нарушению ритма сердца (аритмогенный синдром), расслаиванию или разрыву кровеносных сосудов. Это в итоге служит основным фактором внезапной сердечной смерти в молодом возрасте.