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Ученые разгадали тайну появления жизни на Земле 

ТК «Звезда» + ещё 1 57 минут назад
Фото: pixabay
Исследователи пришли к выводу, что на нашей планете древние микроорганизмы были широко распространены и возникли они примерно 3-4 миллиарда лет назад.
Международной группе исследователей удалось выяснить, что 3,5 миллиарда лет назад микробная жизнь на Земле процветала, а вовсе не находилась на грани вымирания. Работа была опубликована в пресс-релизе на Phys.org.
По мнению ученых, первые живые организмы на Земле возникли примерно 3-4 миллиарда лет назад. До сих пор исследователи пытаются установить точное время появления одноклеточных, поскольку в случае, если для этого процесса было необходимо много времени, значит существовали особые условия на планете. В частности, если первым живым организмам удалось появиться почти сразу после формирования Земли, значит жизнь распространена во всей Вселенной.
Исследователи провели анализ изотопного состава серы в древних отложениях. В результате выяснилось, что в анаэробных условиях микроорганизмы потребляют сульфаты и выделяют сульфиды. В своем исследовании ученые установили, что от типа метаболизма зависит соотношение изотопов серы в продуктах жизнедеятельности.
В древних породах имеются признаки появления жизни на Земле на протяжении почти трех миллиардов лет. Именно это является подтверждением того, что на нашей планете древние микроорганизмы были широко распространены.
Ранее древнейшие следы жизни в истории были обнаружены в графитовых и карбонатных минералах эоархея с полуострова Лабрадор (Канада) группой японских ученых. Прежде считалось, что жизнь на Земле возникла на 200 миллионов лет позже.
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