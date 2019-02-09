Ультима Туле оказалась более сплюснутой

Новые данные команды миссии NASA New Horizons показывают, что объект пояса Койпера Ультима Туле оказался другой формы, чем предполагалось после получения первых фотографий. Об этом стало известно из короткого сообщения, размещенного в фотогалерее сайта New Horizons.

Первоначально предполагалось, что MU69 (так пока официально называется объект, с которым в новогоднюю ночь сблизился зонд) представлял собой две соприкоснувшиеся] сферы почти идеальной формы. Но после того, как команда получила снимки сбоку, где аппарат пролетает мимо Ультима Туле на фоне звезд, оказалось, что она имеет более сплюснутую форму. «Ультима» (большая часть) скорее походит на блинчик или плоский камешек, а меньшая «Туле» «похожа на cдавленный грецкий орех».

Нижняя реконструкция (на рисунке) пока что представляет собой максимально лучший синтез всех данных, но все еще несет некоторую неопределенность, поскольку целый большой участок Ультима Туле был скрыт от глаз и не освещен Солнцем во время пролета New Horizons. Пунктирные синие линии показывают неопределенность в этом полушарии, что говолит о том, что Ультима Туле может быть либо менее или более плоской, чем показано на этом рисунке.