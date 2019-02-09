Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ультима Туле оказалась более сплюснутой 

Индикатор 4 часа назад
Фото: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute
Новые данные команды миссии NASA New Horizons показывают, что объект пояса Койпера Ультима Туле оказался другой формы, чем предполагалось после получения первых фотографий. Об этом стало известно из короткого сообщения, размещенного в фотогалерее сайта New Horizons.
Первоначально предполагалось, что MU69 (так пока официально называется объект, с которым в новогоднюю ночь сблизился зонд) представлял собой две соприкоснувшиеся] сферы почти идеальной формы. Но после того, как команда получила снимки сбоку, где аппарат пролетает мимо Ультима Туле на фоне звезд, оказалось, что она имеет более сплюснутую форму. «Ультима» (большая часть) скорее походит на блинчик или плоский камешек, а меньшая «Туле» «похожа на cдавленный грецкий орех».
Нижняя реконструкция (на рисунке) пока что представляет собой максимально лучший синтез всех данных, но все еще несет некоторую неопределенность, поскольку целый большой участок Ультима Туле был скрыт от глаз и не освещен Солнцем во время пролета New Horizons. Пунктирные синие линии показывают неопределенность в этом полушарии, что говолит о том, что Ультима Туле может быть либо менее или более плоской, чем показано на этом рисунке.
Индикатор: последние новости
Ученые требуют отозвать более 400 публикаций о пересадке органов, изъятых у казненных преступников Физики нашли фракталы в лазерах Глобальное потепление изменит цвет океанов
Комментарии
Наука , Наука и техника , NASA
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Зеленский сцепился с военными во Львове
В мире Армия
«Вам нужно освежиться»: кандидата в президенты облили водой
Украина В мире
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение