Астрономы нашли звезду окруженную столовой солью 

Новые наблюдения телескопа ALMA позволили обнаружить обычную столовую соль в весьма необычном месте: 1500 световых лет от Земли — в диске, окружающем массивную молодую звезду. И хотя соли и раньше находили в атмосферах старых умирающих звезд, вокруг молодых звезд в звездообразующей области они были обнаружены впервые. Обнаружение этого инкрустированного солью диска может помочь астрономам изучить химию звездообразования, а также выявить другие подобные протозвезды, спрятанные в плотных коконах пыли и газа.
Команда астрономов и химиков, использующих массив Atacama Large
Millimeter / submillimeter Array (ALMA), обнаружила
химические отпечатки хлорида натрия
(NaCl) и других подобных соленых соединений,
выделяющихся из пыльного диска,
окружающего источник I Ориона, массивную
молодую звезду в пылевом облаке позади
туманности Ориона.
«Удивительно, что мы видим эти молекулы вообще», — сказал Адам Гинзбург, научный сотрудник Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO), ведущий автор статьи, принятой для публикации в Astrophysical Journal. «Поскольку мы только когда-либо видели эти соединения в осыпавшихся внешних слоях умирающих звезд, мы не до конца знаем, что означает наше новое открытие. Однако характер обнаружения показывает, что окружающая среда вокруг этой звезды очень необычна».
Чтобы обнаружить
молекулы в космосе, астрономы используют
радиотелескопы для поиска их химических
сигнатур — контрольных всплесков в рассеянных спектрах радио и миллиметрового
света. Атомы и молекулы излучают эти сигналы несколькими способами, в зависимости от температуры окружающей
среды.
Новые наблюдения ALMA
содержат изобилие спектральных сигнатур
или переходов, как их называют астрономы,
одних и тех же молекул. Для создания
таких сильных и разнообразных молекулярных
отпечатков разность температур, в которых находятся молекулы, должна быть
предельной и колебаться в пределах от 100 до 4000 Кельвин (от -175 до 3700 по Цельсию).
Углубленное изучение этих спектральных
пиков может дать представление о том,
как звезда нагревает диск, что также
будет полезным показателем яркости
звезды.
Исследователи
предполагают, что эти соли сформировались
из пылевых частиц, которые столкнулись
и «пролили» свое содержимое в окружающий
диск. Их наблюдения подтверждают, что соленые области прослеживают местоположение
околозвездного диска.
Сообщение Астрономы нашли звезду окруженную столовой солью появились сначала на RW Space.