Астрономы нашли звезду окруженную столовой солью

Новые наблюдения телескопа ALMA позволили обнаружить обычную столовую соль в весьма необычном месте: 1500 световых лет от Земли — в диске, окружающем массивную молодую звезду. И хотя соли и раньше находили в атмосферах старых умирающих звезд, вокруг молодых звезд в звездообразующей области они были обнаружены впервые. Обнаружение этого инкрустированного солью диска может помочь астрономам изучить химию звездообразования, а также выявить другие подобные протозвезды, спрятанные в плотных коконах пыли и газа.

Команда астрономов и химиков, использующих массив Atacama Large

Millimeter / submillimeter Array (ALMA), обнаружила

химические отпечатки хлорида натрия

(NaCl) и других подобных соленых соединений,

выделяющихся из пыльного диска,

окружающего источник I Ориона, массивную

молодую звезду в пылевом облаке позади

туманности Ориона.

«Удивительно, что мы видим эти молекулы вообще», — сказал Адам Гинзбург, научный сотрудник Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO), ведущий автор статьи, принятой для публикации в Astrophysical Journal. «Поскольку мы только когда-либо видели эти соединения в осыпавшихся внешних слоях умирающих звезд, мы не до конца знаем, что означает наше новое открытие. Однако характер обнаружения показывает, что окружающая среда вокруг этой звезды очень необычна».

Чтобы обнаружить

молекулы в космосе, астрономы используют

радиотелескопы для поиска их химических

сигнатур — контрольных всплесков в рассеянных спектрах радио и миллиметрового

света. Атомы и молекулы излучают эти сигналы несколькими способами, в зависимости от температуры окружающей

среды.

Новые наблюдения ALMA

содержат изобилие спектральных сигнатур

или переходов, как их называют астрономы,

одних и тех же молекул. Для создания

таких сильных и разнообразных молекулярных

отпечатков разность температур, в которых находятся молекулы, должна быть

предельной и колебаться в пределах от 100 до 4000 Кельвин (от -175 до 3700 по Цельсию).

Углубленное изучение этих спектральных

пиков может дать представление о том,

как звезда нагревает диск, что также

будет полезным показателем яркости

звезды.

Исследователи

предполагают, что эти соли сформировались

из пылевых частиц, которые столкнулись

и «пролили» свое содержимое в окружающий

диск. Их наблюдения подтверждают, что соленые области прослеживают местоположение

околозвездного диска.

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