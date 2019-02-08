Злые языки. Ученые доказали пользу сплетничества

Наши ежедневные разговоры как минимум на треть состоят из слухов, утверждают социологи. В анонимных опросах люди признаются, что любят обсуждать других за глаза. Женщин чаще интересует повседневная жизнь и внешность окружающих, мужчин — карьера и зарплата. Однако сплетни не всегда вредны. Согласно сразу нескольким исследованиям, склонность к пересудам повлияла на естественный отбор среди наших предков, а сегодня позволяет налаживать социальные связи.

Гормональная терапия слухами

Обсуждение других людей повышает в организме уровень гормона доверия — окситоцина, выяснили итальянские ученые. В ходе эксперимента хорошо знакомых между собой девушек спровоцировали посплетничать о предполагаемой беременности общей приятельницы. После этого взяли пробы слюны и попросили заполнить анкеты, которые никакого значения для результатов опыта не имели. Просто добровольцы думали, что участвуют в другом исследовании.

Анализ слюны показал, что обсуждение слуха вызвало мощный выброс окситоцина. Его уровень повысился у всех участниц эксперимента примерно одинаково. Не повлияло и эмоциональное отношение к сплетне, в том числе зависть, восхищение или отвращение к тому, что рассказывают. Гормональный фон изменился просто из-за разговора о чужих секретах и тайнах.

По мнению авторов работы, подобная биохимическая реакция организма — свидетельство того, что сплетни играли важную роль в эволюции человека. Удовольствие от общения и обмена секретами помогало нашим предкам устанавливать неформальные правила жизни в больших группах, оценивать репутацию и поддерживать доверие между собой.

Предупредить и обезвредить

Слухи, пересуды и сегодня помогают выстраивать крепкие социальные связи — вступать в отношения с людьми, готовыми к сотрудничеству, и избегать потенциальных обидчиков, считают ученые Стэнфордского университета. Их коллеги из Калифорнийского университета в Беркли добавляют, что сплетни позволяют предупредить окружающих об опасности, которая исходит от лиц с плохой репутацией, и способствуют формированию общепринятых норм поведения.

Вероятно, поэтому мы дольше фиксируем взгляд на тех, о ком известно много негативной информации. В эксперименте американских психологов добровольцам показывали фотографии разных людей и отзывы о них. Как выяснилось, чем хуже репутация человека, тем дольше его лицо доминирует в зрительном восприятии. Снимки людей с положительными или нейтральными характеристиками такой реакции не вызывали. Не влияла и новизна лиц. Иными словами, слухи меняли не только отношение к людям, но и то, как их видели испытуемые — в прямом смысле слова.

С младых ногтей

Склонность к пересудам не зависит от возраста и пола. Мужчины так же распространяют слухи, как и женщины, а дети учатся этому еще до школы.

В эксперименте ученых Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Лейпциге (Германия) трех— и пятилетних малышей разделили на две группы. В первой играли сразу с двумя куклами, одна из которых постоянно пыталась обмануть ребенка. Дети из второй группы должны были выбрать только одну куклу для игр, предварительно пообщавшись с предшественниками. Только 23 процента трехлеток рассказывали о поведении кукол. Среди пятилетних тех, кто сообщил о нечестных товарищах по игре в их отсутствие (куклы оставались в комнате), было уже 54 процента.

С десятилетнего возраста окружающих за их спиной обсуждают практически все. По данным американских ученых, наблюдавших за учениками одной из американских школ на протяжении шести лет — с шестого по 12-й класс, 96 процентов школьников хотя бы раз распространяли слухи и отрицательную информацию об одноклассниках. Причем мальчики делали это активнее, а девочки чаще становились жертвами оговора.

Оружие естественного отбора

Однако повзрослев именно представительницы прекрасного пола видят в сплетнях оружие в борьбе за потенциального сексуального партнера. Согласно исследованию американских социологов, мужчины больше говорят о достижениях окружающих, а женщины — о внешнем виде, отношениях и повседневной жизни других людей. Кроме того, дамы сильнее наслаждаются самим процессом обсуждения и больше ценят слухи как источник информации о возможных конкурентах за внимание противоположного пола.

По мнению авторов работы, эти результаты говорят о том, что распространение слухов представляет собой инструмент борьбы во внутриполовом отборе среди людей. Известны две основные тактики: сделать себя привлекательнее в глазах противоположного пола или заставить конкурента выглядеть менее желанным. Женщины как раз выбирают второй вариант и пытаются сплетнями испортить репутацию соперниц.