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На Солнце увидели необычный феномен 

Lenta.ru + ещё 3 18 часов назад
Фото: Northumbria University, Newcastle
Ученые Нортумбрийского университета (Англия) показали, что магнитные поля на Солнце ведут себя иначе, чем считалось ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Астрономы проанализировали данные, собранные за 10-летний период. Оказалось, что на плазменные волны, называемые альвеновскими и возникающие в солнечной короне — внешнем слое атмосферы звезды — влияют акустические волны, порождаемые недрами светила. Альвеновскими волнами являются волны, которые распространяются вдоль силовых линий магнитного поля, играют важную роль в переносе энергии, отвечают за возникновение солнечного ветра и нагрева солнечной короны до миллиона градусов Цельсия.
Ранее считалось, что они возникают исключительно на поверхности Солнца, где водород, нагретый до шести тысяч градусов Цельсия, возбуждает магнитные поля. Однако теперь получены свидетельства, что акустические волны постоянно влияют на процессы в солнечной короне. Подобный процесс, скорее всего, протекает и в других звездах, полагают ученые.
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Наука , Наука и техника , Великобритания
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