Археологи нашли клад в Астраханской области благодаря суслику

Археологам из Марийского государственного университета, работающим в Астраханской области , суслик помог обнаружить клад монет XIV века.

Отмечается, что артефакты нашли на территории Селитренного городища, где в XII–XV веках находился город Сарай, столица Золотой Орды.

Неоценимую помощь специалистам оказал суслик, наткнувшийся на монеты во время строительства своей норки. Дело в том, что монеты мешали зверьку, поэтому он решил выбросить непонятные предметы на поверхность.

В результате на монетки обратили внимание ученые. В общей сложности специалисты нашли клад из более чем 150 уникальных монет.

Напомним, в январе ученые Национального университета Узбекистана во время работ в подвале одного из исторических зданий в центре Ташкента, построенного в 1870 году, обнаружили ценные предметы, утраченные около 80 лет назад.