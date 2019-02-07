Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Археологи нашли клад в Астраханской области благодаря суслику 

Мир24
Археологам из Марийского государственного университета, работающим в Астраханской области, суслик помог обнаружить клад монет XIV века.
Отмечается, что артефакты нашли на территории Селитренного городища, где в XII–XV веках находился город Сарай, столица Золотой Орды.
Неоценимую помощь специалистам оказал суслик, наткнувшийся на монеты во время строительства своей норки. Дело в том, что монеты мешали зверьку, поэтому он решил выбросить непонятные предметы на поверхность.
В результате на монетки обратили внимание ученые. В общей сложности специалисты нашли клад из более чем 150 уникальных монет.
Напомним, в январе ученые Национального университета Узбекистана во время работ в подвале одного из исторических зданий в центре Ташкента, построенного в 1870 году, обнаружили ценные предметы, утраченные около 80 лет назад.
Мир24: последние новости
Люди получили развитый мозг благодаря жиру В старинном замке крестоносцев в Сирии нашли тайную комнату Ученые составили «рецепт» идеального кофе
Наука , Видео , Астраханская Область
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
Отец Децла выгнал провокатора с похорон сына
Шоу-бизнес
Загоревшийся в полете двигатель шокировал пассажиров
Происшествия Пожары
Планы Японии на Курилы и другие события дня
В мире
Россию обвинили в использовании YouTube против Украины
Украина В мире
Путин изменил правила постановки на воинский учет
Армия Общество
«Союз» снова подвел Роскосмос
Наука и техника Статьи
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение