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В древнем замке крестоносцев в Сирии обнаружили тайную комнату 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Таинственную комнату обнаружили в одной из самых знаменитых крепостей крестоносцев Крак-де-Шевалье в Сирии. По предположению специалистов, рыцари-госпитальеры использовали это помещение под прачечную либо же готовили здесь вино. Объект культурного наследия ЮНЕСКО серьезно пострадал во время военных действий. Правительственные войска отбили замок у террористов в 2014 году.
Замурованную и ранее неизвестную комнату обнаружили археологи в сирийском замке XI века Крак-де-Шевалье в провинции Хомс, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на смотрителя объекта Мухаммада Харири. По его словам, исследователи увидели пролом в стене и свободное пространство за ним, когда расчищали коридоры.
«Мы разобрали кладку и обнаружили комнату, о существовании которой никто не подозревал.
Все было завалено камнями. Когда мы расчистили комнату, то нашли вот эти емкости и печь. Сейчас у нас две версии: либо здесь находилась прачечная, либо здесь готовили вино, а когда крепостью овладели мамлюки, они, вероятно, замуровали эту комнату», — отметил Харири.
Образцы камней из чаш и кладки были отправлены на экспертизу в Венгрию. Теперь специалисты постараются определить назначение загадочного помещения.
Крепость госпитальеров — крупного рыцарского ордена, после захвата Святой земли базировавшегося на Родосе, а затем на Мальте, — считается одной из самых известных и лучше всего сохранившихся за пределами Европы. Она находится в 65 км западнее Хомса и к северо-востоку от ливанского Триполи на вершине утеса высотой 650 км. История Крак-де-Шевалье берет начало в середине XI века. Первые упоминания находятся в мусульманских хрониках, которые называли сооружение «Крепость курдов». С 1031 года по приказу эмира Алеппо здесь дислоцировался курдский гарнизон.
Во времена Первого крестового похода в 1099 году крестоносцам удалось захватить крепость силами Раймона Сен-Жильского.
Однако достаточно быстро крестоносцы оставили объект, продолжив свой марш на Иерусалим. На тот момент все были настолько поглощены идеей овладения Священным городом, что небольшой курдский замок остался бесхозным.
В итоге крепость пришлось брать повторно, окончательно возвратив ее только в 1110 году. Благодаря этому приобретению госпитальеры сумели распространить свое влияние до озера Хомс. Они возвели замок, превратив его в самую крупную и неприступную крепость региона. Орден вложил в реконструкцию и строительство крепости огромные средства. Так, при новых хозяевах появились внутренние стены толщиной от трех до 30 метров, добавились семь сторожевых башен. Крепость Крак-де-Шевалье превратилась в крупнейший оплот христианства на всем Ближнем Востоке. Уже к 1200 году она могла спокойно вместить двухтысячный гарнизон и солидный запас провизии. Крепость включила в себя развитую сеть внутренних дворов, многочисленные хранилища припасов, скрытые внутри скалы, в том числе огромный 120-метровый зал, в котором хранились награбленные богатства, а также резервуар с запасом воды. Крак-де-Шевалье приобрел возможность годами выдерживать осады.
К XXI веку замок сохранил основную часть своего архитектурного ансамбля. Внешние постройки серьезно пострадали из-за многочисленных осад и битв, однако внутренние помещения сохранились практически в первозданном виде. На территории Крак-де-Шевалье располагаются церковь, кухня, складские помещения, жилые и оружейные комнаты.
В 2013 году крепость захватили террористы, организовавшие здесь свой опорный пункт и огневые позиции.
Правительственные войска решили отказаться от обстрелов, чтобы сохранить памятник культурного наследия — Крак-де-Шевалье еще в 2006-м был внесен в список ЮНЕСКО. После изгнания радикалов выяснилось, что крепость все же пострадала в результате боевых действий, а авианалет сирийских ВВС разрушил одну из башен.
«Более всего пострадала базилика крестоносцев, где снарядами пробита крыша. Нам удалось сейчас восстановить ее внутреннее убранство и провести необходимую экспертизу для следующего этапа восстановительных работ», — говорил руководитель реставрации Майор Балаж в 2017 году.
По состоянию на сегодняшний день основная фаза восстановительных работ завершена, и крепость открыта для посетителей.
По словам археолога Хамиля Массуха, ЮНЕСКО и Запад остались безучастны к проблеме возвращения Крак-де-Шевалье в довоенное состояние.
«Мы неоднократно связывались с представителями ЮНЕСКО. Они говорят — составьте список необходимых работ. Мы составили. Они говорят — мы не можем работать в военное время, однако этот район давно безопасен. Эта ситуация напоминает Пальмиру, восстановление которой у ЮНЕСКО тоже пока значится только на бумаге», — сетовал он.
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Наука , Ближний Восток , Статьи , ЮНЕСКО , РИА Новости , Венгрия , Мальта , Сирия , Хомс
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