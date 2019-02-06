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Впервые найдена рожденная в катаклизме экзопланета 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: NASA
Международная группа астрономов впервые обнаружила экзопланету, которая, по их мнению, сформировалась в результате столкновения двух крупных тел, каждое из которых превышало по массе Землю. Об этом сообщает издание Science News.
Экзопланета Kepler 107c удалена от Земли на расстояние двух тысяч световых лет и вращается вокруг звезды, напоминающей Солнце. В той же системе имеются еще несколько планет, при этом Kepler 107c и ее ближайший сосед — Kepler 107b — в 1,5 раза больше Земли.
Однако обе планеты имеют значительные отличия в массе. Kepler 107c приблизительно вдвое плотнее, чем Kepler 107b. Это, по мнению исследователей, указывает на то, что первая имеет большое железное ядро, что делает ее похожей на Меркурий.
Плотная планета, находящаяся дальше Kepler 107b, не совсем соответствует сценарию, согласно которому тяжелые элементы, например, железо, должны концентрироваться возле родительской звезды.
Поэтому ученые пришли к выводу, что этому есть только одно объяснение, заключающееся в том, что Kepler 107c сформировалась в результате столкновения двух крупных объектов, каждый из которых в 10 раз тяжелее Земли. Масса ядра этих планет составляла 30 процентов общей массы небесного тела.
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