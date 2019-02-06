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Найден ранее неизвестный травоядный динозавр с длинными шипами на шее 

Популярная механика + ещё 1 2 часа назад
Фото: Jorge A. González
В Аргентине обнаружили останки динозавра нового вида.
Окаменелости ранее неизвестного динозавра были обнаружены в Патагонии. Особи нового вида, получившего название Bajadasaurus pronuspinax, жили, как предполагается, около 140 миллионов лет назад.
Найденный динозавр относится к семейству дикреозавридов, которое, в свою очередь, входит в группу зауропод. Это был крупный травоядный динозавр с большими шипами, загнутыми вперед, на шее и на спине (сохранившийся отросток имеет длину 58 сантиметров). По предположению исследователей, эти отростки (имевшие, предположительно, керосиновую оболочку) использовались Bajadasaurus pronuspinax для защиты от хищников, а также, возможно, для терморегуляции и для привлечения брачного партнера.
Находка описывается в работе, опубликованной в журнале Scientific Reports.
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Наука , Наука и техника , Аргентина
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