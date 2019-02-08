Динозавр-панк: ученые показали новый вид ящера с «ирокезом» из шипов

Останки нового вида динозавров, которые отпугивали хищников с помощью длинных шипов на спине, обнаружили в Аргентине

Репродукция одного из девяти динозавров зауроподов возрастом около 140 миллионов лет, обнаруженная в регионе Патагонии, была выставлена в Центре культурологии в Буэнос-Айресе.

Группа палеонтологов обнаружила динозавров в месте, известном как Bajada Colorada. В результате чего их назвали Bajadasaurus pronuspinax, что указывает на их внешний вид и на область, где их обнаружили.

Как полагают ученые, позвоночник динозавра, содержащий ряд шипов, использовался в качестве средства защиты. Палеонтолог и заместитель исследователя CONICET Пабло Галлина пояснил, что травоядный Bajadasaurus был небольшого размера — около 9 метров.