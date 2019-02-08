Ученый верит, что нашел в космосе корабль пришельцев. Над ним смеются, но он не сдается

Ученый Гарвардского университета предположил, что межзвездный астероид Оумуамуа является космическим парусом — инопланетным зондом, который разгоняется, используя давление ионов солнечного ветра. Несмотря на скептицизм и критику со стороны других ученых, он продолжает доказывать свою правоту, считая, что человечество как никогда близко к контакту с иной разумной цивилизацией. «Лента.ру» рассказывает, насколько оправдан такой оптимизм и чем на самом деле является странное небесное тело.

На полном серьезе

Американский физик-теоретик и профессор Гарвардского Университета Авраам Леб (Abraham Loeb) является астрономом мирового уровня. Его исследовательские работы охватывают широкий диапазон научных областей, включая проблему возникновения первых звезд во Вселенной, эпоху реионизации, формирование сверхмассивных черных дыр, поиск внеземной жизни, гравитационное линзирование с участием планет, гамма-всплески, «21-сантиметровая космология», лес Лайман-альфа, а также приливное разрушение звезд и визуализация «тени» черных дыр. Ученый был признан пионером в некоторых областях, вокруг которых в настоящее время сконцентрированы целые сообщества астрофизиков.

В октябре 2018 года Леб высказал предположение, взбудоражившее общественность и научное сообщество, которое оказалось неприятно удивлено. По мнению астрофизика, астероид Оумуамуа, который считается первым обнаруженным межзвездным объектом, посетившим Солнечную систему, является звездолетом пришельцев, построенным в виде тонкого паруса, улавливающего солнечный ветер. Этим якобы объясняется тот факт, что, удаляясь от Солнца, астероид имел скорость слегка больше предсказанной, несмотря на отсутствие процесса дегазации. При дегазации из-под поверхности небесного тела вырываются мощные струи летучих веществ, которые могли бы способствовать относительному ускорению астероида. Кроме того, Леб указал на ряд других аномальных явлений в подтверждение своей точки зрения.

Аномальное тело

Оумуамуа обнаружили 19 октября 2017 года на расстоянии 0,25 астрономической единицы от Земли (четверть расстояния между Солнцем и Землей). Этот астероид отличается от других подобных объектов своей необычной сигарообразной формой и небольшой толщиной. Несмотря на то что он достаточно близко подошел к Солнцу и содержал большое количество льда, астрономы не заметили признаков парообразования. Несмотря на это, покидая Солнечную систему, астероид неожиданно увеличил свою скорость, хотя ученые ожидали, что он замедлится.

Гипотеза об искусственном происхождении астероида была слишком смелой и спорной. Авррам Леб не мог не знать, что его утверждение вызовет критику со стороны коллег, у которых найдутся справедливые возражения. Например, по словам Алана Фитцсиммонса (Alan Fitzsimmons), астрофизика из Университета Квинс (Северная Ирландия), наблюдаемые свойства астероида согласуются с ожидаемым поведением кометоподобных тел, выброшенных из другой планетной системы.

Пол М. Саттер (Paul M. Sutter) из Университета штата Огайо был более резок в высказываниях. «Оумуамуа не является космическим кораблем, и авторы статьи одним своим предположением оскорбляют настоящие научные исследования», написал он на своей странице в Twitter. Астрофизик Этан Сигел (Ethan Siegel) назвал предположение Леба «шокирующим примером ничем не оправданной сенсационности». А астроном Кэти Мак (Katie Mack) из Университета штата Северной Каролины и вовсе предположила, что Леб просто всех троллит.

Однако Леб, который явно не новичок в научных спорах и которого нельзя отнести к научным фрикам из-за его весомой научной репутации, начал яростно отстаивать свою гипотезу, отвергая версию, что Оумуамуа является кометой или астероидом. По его словам, космический объект может быть действующим космическим кораблем либо его обломком длиной один километр и толщиной один миллиметр. Он якобы движется слишком быстро для того, чтобы быть инертным куском скалы. И если его создали вместе с другими подобными объектами, то за пределами Солнечной системы могут находится миллиарды зондов, исследующих каждую звезду в галактике.

Леб верит, что Вселенная буквально завалена космическим мусором, оставшимся от разумных существ. Он также обвинил других ученых в том, что у них не хватает смелости, чтобы признать, что Оумуамуа обладает достаточно экстраординарными свойствами. «Ученым дана возможность рисковать, не опасаясь, что они потеряют работу», приводит его слова Fox News . В ответ на это критики отметили, что есть разница между проверяемой гипотезой и необоснованными спекуляциями.

Пальцем в небо

Леба легко заподозрить в том, что он стал жертвой своего собственного предубеждения. Он буквально одержим идеей о том, существуют инопланетные цивилизации, с которыми непременно нужно установить контакт. По его мнению, поиск внеземной жизни гораздо менее спекулятивен, чем идея о существовании невидимой темной материи, составляющей 85 процентов всего вещества во Вселенной. Леб является горячим сторонником проекта российского миллиардера Юрия Мильнера Breakthrough Starshot, в рамках которого предлагается создать целый флот межзвездных космических кораблей, имеющих солнечный парус. Считается, что эти зонды разовьют скорость в 20 процентов скорости света и доберутся до ближайшей к Солнцу звезды за пару десятков лет.

Леб, впрочем, осознает, что его гипотеза может обернуться для него карьерным самоубийством, если будет доказано, что она неверна. Правда, он совсем этого не боится и гордится своим необычным подходом к науке, критикуя «мейнстримные исследования» и сравнивая их с работой в офисе. Если его освободят от административных обязанностей, у него станет больше времени, чтобы заниматься наукой. Однако если он все-таки окажется прав (и в это он свято верит), то это будет величайшим достижением человечества. Каждый человек на Земле, считает ученый, почувствует себя частью одной огромной разумной цивилизации, а не отдельных стран.

Иными словами, фанат поиска внеземного разума Авраам Леб, уставший от рутины, решил сыграть ва-банк, отстаивая самую невероятную версию, в надежде, что попадет пальцем в небо. Однако, как любят говорить сторонники научного подхода, экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств, а в случае с Оумуамуа существует целый ряд более вероятных гипотез, объясняющих аномалии. Например, астероид ускоряется за счет того, что поглощает и переизлучает солнечную радиацию, или он действительно является солнечным парусом — только естественным, а не искусственным.