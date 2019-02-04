Онколог назвал лучшую меру профилактики рака

Отказ от курения — лучшая профилактика рака, отметил немецкий онколог профессор Михаэль Бауманн . Также он подчеркнул важность правильного питания и физических нагрузок. О связи рака и курения, а также о других неочевидных факторах риска и симптомах рассказывает «Газета.Ru»

Отказ от курения является лучшей мерой предосторожности против заболевания раком, важно также правильно питаться и много двигаться, рассказал РИА Новости глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге , профессор Михаэль Бауманн.

«При разумном питании и достаточном движении вы можете противодействовать развитию рака. Лучшая мера предосторожности — не курить! Около 30% всех видов рака связаны с курением», — заявил специалист.

Отказаться от курения никогда не поздно, установили специалисты Национального института рака в Мэриленде. На протяжении шести лет они наблюдали за 160 тыс. человек старше 70 лет. Среди них были как курильщики, так и бросившие курить либо не начинавшие вовсе. Среди участников исследования, умерших до его окончания, некурящие составили 12,1%, курящие — 33,1%. Среди бросивших курить вероятность смерти варьировалась от 16,2% при отказе от курения в 30 лет до 27,9% при отказе от курения в 60. Таким образом, отказ от курения даже в пожилом возрасте позволял продлить жизнь.

В 2017 году австралийские ученые заявили, что предотвратить можно до 40% случаев рака — достаточно лишь изменить образ жизни. Основным негативным фактором оказалось курение, в том числе пассивное — оно спровоцировало 23% всех смертей от рака.

Ожирение, по расчетам исследователей, привело к 5% смертей, как и плохое питание и инфекции.

Среди других факторов риска, на которые можно повлиять самостоятельно — ультрафиолетовое излучение (3,2%, 1390 смертей), алкоголь (2,4%, 1037 смертей), недостаточная физическая активность (0,8%, 357 смертей) и гормональные факторы (0,4%, 172 смерти). Зачастую влияние какого-либо фактора было сопряжено и с воздействием других.

Повлияли на результаты и половые различия — рассмотренные факторы были причиной смерти от рака 41% мужчин и 34% женщин.

Важны оказались и профессиональные риски — исследователи из Гарварда выяснили, что бортпроводники и бортпроводницы в самолетах чаще страдают от всех видов рака — молочной железы, матки, щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта. В частности, у стюардесс на 50% чаще развивалась меланома, в два раза чаще — рак груди и в четыре раза чаще — немеланомный рак кожи.

Особенно настораживающе эти результаты выглядели на фоне сравнительно здорового образа жизни, которого придерживались испытуемые — они не курили и не страдали от ожирения.

У мужской части испытуемых меланома возникала на 50% чаще, чем у мужчин, занятых в других сферах деятельности. Другие виды рака кожи у них наблюдались на 10% чаще.

Исследователи связывают такой результат сразу с несколькими факторами, в числе которых — космическая радиация, повреждающая ДНК, воздействие ультрафиолетового излучения и влияние химических веществ.

У мужчин курение приводит к потере Y-хромосомы, выяснили шведские специалисты. Ранее авторы статьи показали, что потеря Y-хромосомы в значительном числе клеток снижает продолжительность жизни мужчин. Теперь обнаружили связь потери Y-хромосомы с раком по причине курения. Речь идет не только о раке легких, но и других органов.

Во-первых, исследование показало, что у курящих мужчин клетки крови теряют Y-хромосому. Этот эффект зависит от дозы: у заядлых курильщиков риск потери хромосомы выше.

Во-вторых, выяснилось, что потеря Y-хромосомы клетками крови повышает риск рака. Ученые объясняют это тем, что такие дефектные клетки, а это лимфоциты — клетки иммунной системы, не могут эффективно бороться с раковыми клетками.

Интересно, что эффект потери Y-хромосомы оказался обратимым. У мужчин, которые бросили курить, число дефектных клеток в крови снизилось.

Даже если рак возник, повысить шансы на успешное излечение позволит ранняя диагностика. Специалисты Кливлендской клиники перечислили семь симптомов, появление которых может указывать на раковую опухоль в организме — изменения в работе мочевого пузыря и кишечника, незаживающие раны, внезапные кровотечения, уплотнения и бугорки в груди или где-либо еще, проблемы с пищеварением и глотанием, изменение цвета и размера родинки и тяжелый кашель с хрипотой.

Врачи из Макмилланского центра поддержки онкобольных отмечают, что эти симптомы не всегда указывают на онкологию, но их появление — повод обратиться к врачу как можно скорее.

«Вы не тратите время впустую, проверяя свои симптомы, — подчеркивают они. — Если вы уже обращались к врачу с этими симптомами, а они не прошли, важно обратиться к нему еще раз».

Согласно данным Британского центра исследования рака, с онкологией на определенном этапе жизни сталкивается каждый второй человек. Снизить риски позволяет изменение образа жизни — отказ от курения, поддержание здорового веса, снижение потребления алкоголя, использование солнцезащитных кремов, физическая активность, здоровое сбалансированное питание.